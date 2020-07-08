«Разводы, острое одиночество, страх заболеть»: как психолог спасает измотанных коронавирусом людей

Не только врачи, но и психологи – тоже герои «эпохи COVID». Самое тревожное время в сутках, какие проблемы волнуют и как с ними справиться – в дневнике психолога времен коронавируса.

Первые дни: тревога и… чудо

«Говорите. Психологическая служба. Елена. Я Вас слушаю», так начиналась каждая моя смена. Самое сложное время – с 2 до 4 по Москве, когда чувства/состояния людей обостряются.

(На круглосуточной горячей линии каждый день работали по 40 психологов – от Калининграда до Сахалина, звонки поступали тоже отовсюду. В Москве глубокая ночь, а у нас восточной части уже утро, отвечать звонившим было легче. К тому же смены были разбиты на двухчасовые интервалы, это волонтерская работа, нам не платили).

Я уверена, что нам всем еще многое предстоит осмыслить, но мы открываем двери в изменившуюся реальность с глубоким убеждением, что в трудные времена ТЫ НЕ ОДИН!Фото: Мария ЛЕНЦ

Сначала было чувство неуверенности и страха: могу ли я? Готовилась, как к битве, много читала. Ставила икону, каждое утро начинала с песни «Нам нужна одна победа». Самый первый звонок ждала с трепетом. И он оказался одним из чудес, которые были мне даны во время работы на линии.

Два часа ночи. Мужчина, 33 года из центральной России. Жалуется на бессонницу и панику. На мой вопрос, почему он не спит, рассказал: на его жизнь совершила покушение бывшая девушка. Да, они расстались, а теперь зовет его обратно. Дальше выясняется, все случилось из-за того, что у него «невыгодная» профессия - реставрирует храмы на Золотом кольце. Может быть, пойти чинить машины или квартиры, размышлял он. Тогда бы девушка была довольна. Но стоит ли возвращаться к ней после такого?

В итоге он принял два решения: остаться в профессии и искать женщину, которая оценит его мастерство. Лучше всего верующую, из прихожанок храма. Человек был очень воодушевлен, а мне этот звонок словно бы дал благословение на работу на горячей линии и, конечно, профессиональную радость.

Прошло меньше недели: иммунитет

Каждое дежурство, как прыжок с парашютом. Ты же не знаешь, кто тебе позвонит. Не видишь – канал только аудиальный. И должен весь обратиться в слух, в нашей терминологии даже есть такое понятие, как «светлоухость». Когда по интонации, по тембру, по громкости, по паузам нужно понять, что с человеком происходит, куда движется разговор. И успеть максимально выложиться. Это как скорая служба спасения.

В любую эпоху нельзя забывать о взаимовыручке.Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале работы два часа полной самоотдачи валили меня с ног тоже часа на два. Это оказался крутой вызов себе. Потом выработался иммунитет, бесстрашие и способность мгновенно встать на место звонившего, чтобы быстро понять и помочь.

Однажды около трех часов ночи позвонил мужчина 45 лет. Два месяца не выходит из дома. Просто страшно – шагнуть за порог, заболеть. Сам руководитель, был вынужден распустить работников без зарплаты, очень переживал. Острое одиночество. Оказалось, раньше общение было только по работе. В самоизоляции начал сам печь хлеб, посадил петрушку на подоконнике…

Мы говорили около часа. О том, что уже был опыт преодоления сложных ситуаций. И он справился. О том, что надо оформить пропуск и сделать шаг за дверь, соблюдая меры предосторожности. И прогулка будет для него «прыжком веры» в будущее. Обсуждали вопросы смысла жизни. Ответом были мужские слезы, что дорогого стоит… В конце диалога его голос был все увереннее и увереннее. Мы оба смеялись.

… Никого не обошла эта ситуация. Кстати, если говорить в целом, среди звонивших было 60% женщин и 40% мужчин. Если вначале, в основном 65+, потом все возрасты, включая школьников. Каждую неделю больше тысячи человек. Был момент: разговариваешь, а в это время на линию пытались дозвониться еще 50 человек.

Все будет хорошо!Фото: Мария ЛЕНЦ

Финал: ты не один!

Самый тяжелый период, когда звонили из Москвы в пик пандемии, не хватало мест в больницах, скорые долго приезжали. В какой-то момент мы обратились в неотложку, узнали, как проходит принятие звонков. А там есть протокол опроса человека. По нему операторы принимают решение, насколько серьезный случай. Много же еще было ситуаций, когда человек начинал накручивать, впадать в панику и страх. Конечно, мы спрашивали, что с ним, какие симптомы. И если это опасное состояние, советовали, как сказать об этом скорой, какими словами.

Главное - мы вместе.Фото: Мария ЛЕНЦ

Или другой случай… Звонит тебе сложный абонент с угрозами: я так больше не могу, найду оружие, что-то сделаю! И тут важно понять, почему он оказался на этой черте, его эмоции. Показать, ты не против него, а ты рядом с ним. Одни отмахивались: вы чиновники, что вы там знаете? И в самых крайних ситуациях пришлось рассказывать: «Мы волонтеры, работаем бесплатно». Человек не мог поверить: неужели?! То есть мы близки, все в одной лодке. И это помогало. Ведь за каждым фактом агрессии стоит крик о помощи. Когда ты не споришь, а принимаешь, человек обезоруживается. Он понимает, воевать не надо, можно просто рассказать, что происходит в его жизни. И были случаи: звонивший начинал с криков и мата, а заканчивал тем, что читает сонеты Шекспира, представляете?

… Однако в какой-то момент я почувствовала истощение. Так настраиваешься на человека, хочешь помочь, что происходит выгорание, силы будто выкачаны, их нет. Мне помогли коллеги, вернули к жизни. Потом я эти методики использовала в работе с абонентами: тяжелую ситуацию можно продышать, вернуть опору телу, ногам и так далее…

Волонтеры покупают продукты для пожилых людей.Фото: Мария ЛЕНЦ

31 мая было принято решение о закрытии горячей линии. Когда мы об этом узнали, в последние дни обратили работу на ресурсы людей. Главное – найти то, что даст опору человеку в данный момент, сейчас. Сосредоточиться на этом, на хорошем. И тогда завтрашний день непременно настанет.

Я уверена, что нам всем еще многое предстоит осмыслить, но мы открываем двери в изменившуюся реальность с глубоким убеждением, что в трудные времена ТЫ НЕ ОДИН!

СОВЕТЫ

Что я хотела бы сказать напоследок?

1. Дистанцироваться от ситуации помогает позиция реалиста. Зачем переживать, если ничего поделать с ней мы не можем? Зато можем воздействовать на себя.

2. Главная мысль: внутри каждого из нас есть «центр управления» настоящим и будущим. Такой «рычаг», который вы можете повернуть сами. Поэтому выбирайте - вовлекаться в негативное состояние или удерживать его на позитиве.

Справимся вместе.Фото: Мария ЛЕНЦ

3. Удаляем негативные проявления, окружаем себя светлыми. Помним: мы то, что мы поглощаем. Если поглощаем негатив, он сам себя увеличивает, умножается. И позитив работает точно также.

4. В течение дня нужно отслеживать свой «барометр», видеть, куда вы сместились, и себя балансировать. Таким образом, мы влияем на себя, атмосферу в коллективе, в городе, стране и в конечном итоге на планете.