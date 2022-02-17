Крах или необходимость: красноярцы обсуждают благоустройство восточной части Татышева

Красноярцы обсуждают благоустройство восточной части Татышева

На днях мэр Красноярска Сергей Еремин анонсировал изменения, которые ждут любимый горожанами Татышев. Если мост на восточную часть острова со стороны Гвардейского парка в Зеленой Роще – проект осязаемый, он уже точно воплотиться в жизнь, то планирование инфраструктуры в этой части началось сравнительно недавно.

План проекта моста из Зеленой Рощи. Фото: eremin__krsk

По задумке городской администрации, на востоке Татышева должны появиться проспект, аллея, различные аттракционы, асфальт и прочие атрибуты цивилизации. Этот участок должен стать частью 15-километрового прогулочного пути.

- На аллее сделают две пешеходные дорожки шириной около трех метров и две велодорожки шириной около четырех метров. Зоны отдыха с беседками, детскую и смотровую площадки. Организуют видеонаблюдение и наружное освещение с иллюминацией. Планируется, что в праздники подсветка будет перекликаться с иллюминацией здания краевой филармонии, центром «Площадь Мира» и Виноградовским мостом. Также появятся медпункт и пункт охраны, - сообщают в мэрии.

15-километровый прогулочный путь. Фото: eremin__krsk

Словом – заповедное очарование дикой природы острова постепенно станет частью истории. Но инфраструктура сама по себе не является чем-то негативным, если, конечно, относиться к природе и экосистеме острова достаточно аккуратно.

При всех плюсах возникает ряд вопросов: сохранится ли естественный ландшафт, останутся ли деревья, не тронут ли местную фауну, не повлияет ли это вмешательство на экологию. Таким образом, мнение красноярцев по поводу восточной части Татышева разделилось на – «за и против».

Сторонники проекта считают, что обустройство дикой части Татышева дело необходимое, которое напрашивалось давно, так как места для всех на западе уже не хватает, и негоже такому живописному месту быть скрытым от глаз – красота острова должна быть доступна всем. Тем более что проект масштабный, денег на него должно быть потрачено прилично, а это значит, что можно ожидать чего-то особенного:

Как это будет выглядеть. Фото: городская администрация

- Лет 5 назад в городе особо и погулять негде было... Много классных локаций появилось, ну хорошо же;

- Наконец-то! Супер! Очень ждем!

- Это воплощение мечты многочисленных жителей Зелёной Рощи!!! А цепочка от пр. Ульяновский до Николаевского моста - это уникальная возможность чистой пешеходной зоны для нас жителей мегаполиса;

- Наконец и до нас, рощинцев, цивилизация дошла.

Противники же уверены, что острову из-за лишнего вмешательства придет конец. По их мнению, цивилизация уничтожит уникальную экосистему острова. Да и в принципе – грубое закатывание территории в асфальт ни разу ничем хорошим не заканчивалось:

- Печаль, я люблю дикую часть острова, там очень красиво. Цивилизация уничтожает природу;

- а в данный проект входит укрепление склона, который потихоньку сползает вниз? Не ждёт ли пр. Ульяновский та же учесть что и улицу 2-я Огородная и Дачная, что в Студгородке?

- А вы подумали, что с этим мостом будет окончательно уничтожена экосистема острова.

Так или иначе, план действий еще обсуждается, и в него могут вноситься корректировки. Панихиду по Татышеву устраивать рано.