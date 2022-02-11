На восточной стороне Татышева в Красноярске появится аллея. Фото: мэрия Красноярска

На востоке Татышев-парка в Красноярске обустроят пешеходную аллею. Как сообщает городская администрация, начался поиск подрядчика.

По задумке администрация аллея соединит центр острова с новым пешеходным мостом на Татышев. Это позволит создать непрерывный прогулочный маршрут длиной в 15 километров. Такую идею озвучивал мэр Красноярска Сергей Еремин.

Начальная стоимость контракта – 2,85 млн рублей. Подрядчику предстоит провести инженерно-геологические изыскания и определить наиболее подходящие зоны на территории. На все про все победителю торгов отведено 110 дней.

- Проектировщик должен вписать площадки в существующий ландшафт острова и запланировать маршрут троп с сохранением зелени. Проект будет включать в себя этап озеленения и благоустройства территории вдоль аллеи с применением ландшафтного дизайна, - передают в мэрии Красноярска.