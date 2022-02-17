Президент Владимир Путин подарил железногорской школьнице поездку на плато Путорана

Милославу Палаваеву поздравляют с днем рождения

11-летняя школьница из Железногорска, Красноярский край, получила подарок от президента Владимира Путина в свой день рождения. Как рассказывают в правительстве региона, девочка получила поездку на плато Путорана о которой долго мечтала.

Перед Новым годом Милослава Палаваева написала письмо Владимиру Путину, в котором она рассказала, что она увлекается географией, историей, участвует в олимпиадах, пишет стихи и мечтает посетить плато Путорана.

11-летняя Милослава написала, что очень любит наблюдать за природой и бывать в красивых местах. Девочка уже побывала в Крыму, где изучала историю и природу региона, а также в трех городах-героях.

Подарок от президента школьница получила в свой день рождения – 16 февраля. Поздравил Милославу с праздником полномочный представитель Губернатора Красноярского края Алексей Членов. Он пожелал, чтобы эта поездка подарила девочке не только яркие впечатления о природе и величии Красноярского края, но и вдохновила на написание новых стихов о Красноярском крае, и помогла определиться с выбором направления будущей деятельности.

Он сообщил, что девочка отправится в путешествие этим летом. Поездка будет организована правительством края при поддержке ПАО ГМК «Норильский Никель»

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