Мальчику из Якутии подарили корову, которую он попросил на «прямой линии» у президента

Фото: министерство сельского хозяйства Якутии

В Якутии исполнилась просьба 13-летнего Алёши Сокольникова – школьнику наконец подарили корову, которую он попросил во время «прямой линии» с президентом России около 5 месяцев назад. Мальчишка смог дозвониться, но в эфир его звонок не попал. Однако оператор, беседовавший с подростком, зафиксировал его просьбу и передал в министерство сельского хозяйства региона. Как сообщили в пресс-службе правительства Якутии, вопрос с покупкой животного не могли решить несколько месяцев, пока не вмешался глава региона.

Алёша Сокольников рассказал оператору, что у его семьи несколько лет назад сгорел дом, а за несколько дней до «прямой линии» умерла их главная кормилица – корова Анфиса.

Трогательное желание мальчика помочь своим родителям было передано в Министерство сельского хозяйства Якутии. Но вместо помощи, представители ведомства посоветовали ребенку принять участие в программе «Агростартап» для получения гранта на приобретение коровы. Тогда в дело вмешался глава региона Айсен Николаев. На совещании региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» было принято решение подарить корову семье безо всяких грантов. Животное предоставил СХПК «Мындагай».

Алёша уже встретился со своим подарком и даже выбрал имя для коровы – бурёнку назвали Кэскилээнэ, что в переводе на русский означает «будущее».

Фото: министерство сельского хозяйства Якутии

Примечательно, что в министерстве сельского хозяйства отрицают то, что мальчика отправляли участвовать в конкурсе грантов. В пресс-службе ведомства отметили, что трудность в осуществлении просьбы подростка была в том, что Алёша указал неверный адрес и его искали в Усть-Янском улусе, но спустя 5 месяцев нашли в совершенно другом поселке.

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