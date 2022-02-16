Решила перепрятать тело спустя два года: жительницу Красноярского края приговорили к 6 годам за убийство мужа

Женщина показывает, как собиралась избавиться от главной улики. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

50-летнюю жительницу Козульского района, Красноярский край, приговорили к 6 годам лишения свободы за жуткое убийство своего супруга: женщина забила мужа молотком и закопала во дворе дома. А спустя два года, боясь за свою свободу, решила избавиться от трупа чтобы наверняка – откопала останки, расчленила и сожгла в печи. Как сообщает пресс-служба СК, сельчанка признала свою вину, хотя изначально пыталась скрыть следы преступления.

Страшное преступление произошло в августе 2018 года. К тому моменту супруги Зинаида* и Степан* (*имена изменены – прим.ред.) прожили вместе много лет, семья была благополучной, алкоголем пара не злоупотребляла. В тот день женщина с мужем находились на веранде, когда у них разгорелся скандал. Слово за слово, на эмоциях Зина схватила первое, что попалось ей под руку – молоток. Один удар инструментом по голове, два ногой в живот. 56-летний Степан потерял сознание, а затем скончался на месте не приходя в себя.

Женщину одолела паника, сдаваться в полицию и сесть в тюрьму ей не хотелось. Тогда она решила просто избавиться от тела. Зинаиду закопала мужа во дворе их общего дома. Через время Степана начали искать, соседи стали задавать вопросы, на что сельчанка отвечала отговорками.

Спустя два года женщина поняла, что тело нужно спрятать основательнее, ведь силовики стали подозревать, что она причастна к пропаже супруга. Тогда Зинаида выкопала останки, расчленила их и начала прятать. Часть сожгла в печи, еще часть опять закопала во дворе.

Полицейские застали женщину в тот момент, когда она сжигала части своего супруга. Другие останки были обнаружены во время обысков дома и территории двора.

В отношении сельчанки было заведено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе следствия Зинаида во всем созналась. Суд приговорил её к 6 годам общего режима.

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Застали у горящей печи: через два года после убийства мужа женщина откопала его тело в огороде

Есть истории любви и верности, а эта – ярости и страха. 50-летняя Зинаида П.* из села Жуковка Козульского района Красноярского края спустя два года после убийства мужа откопала его тело во дворе собственного дома, чтобы скрыть улики. Непридуманный сюжет для триллера, его рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» представители ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия. (Подробнее)