Есть истории любви и верности, а эта – ярости и страха. 50-летняя Зинаида П.* из села Жуковка Козульского района Красноярского края спустя два года после убийства мужа откопала его тело во дворе собственного дома, чтобы скрыть улики. Непридуманный сюжет для триллера, его рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» представители ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия.С мужем Степаном (ему было 56) женщина прожила не один год. Понятно, между ними случалось всякое, но такое вряд ли кто-то мог предвидеть. В один из дней августа 2018 года между супругами, а в тот момент они были на веранде дома, разгорелась ссора. Слово за слово, Зинаида распалилась так, что схватилась за первое, что попалось под руку. Это был молоток. В ярости саданула мужа по голове, а потом еще два раза пнула в живот. Раны были тяжелыми – мужчина умер почти сразу.Но раскаиваться, бежать в полицию даже не думала. Взяла лопату и зарыла мужа прямо в своем дворе, у огорода. Конечно, через какое-то время Степана стали искать, не мог же он пропасть бесследно. Но на все вопросы Зинаида отвечала отговорками, главное – отвести от себя подозрение.Впрочем, долго утаивать правду было невозможно. Как ни старалась, сыщики все равно вышли на нее. В начале мая 2020-го Зинаида поняла: не сегодня-завтра в дверь постучат полицейские. Вот и решила, единственный выход – избавиться от тела, которое все эти месяцы было в нескольких шагах.Выбрав момент, снова взялась за лопату. Дальше – больше. Обезумев от страха, расчленила останки. Часть спрятала во дворе, а часть кинула в топку. В своем же доме. Тогда-то ее и застали полицейские, у горящей печки - при попытке уничтожить улики, пояснили в прокуратуре края. Запираться было бессмысленно, она во всем призналась. А заодно указала, где остальные фрагменты тела.… На днях специалисты первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершили расследование ее дела. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Скоро материалы отправят в суд на рассмотрение. Если вина женщины будет доказана, ей могут дать до 15 лет лишения свободы.(*имена изменены).