«Не хватало на стрижку»: житель Красноярского края убил 75-летнюю соседку из-за 350 рублей

Житель Красноярского края убил 75-летнюю соседку из-за 350 рублей. Фото: СК по Красноярскому краю

10 февраля в доме на улице Советская в Бородино Красноярского края было обнаружено тело 75-летней женщины. На теле было множество резаных ран, следователи завели уголовное дело по статье «убийство».

Оказалось, что к женщине в гости пришел 46-летний пьяный сосед. Мужчина хотел взять у нее в долг 350 рублей. Он собирался постричься, но до парикмахерской не дошел - свои деньги пропил. Тогда и пришлось обращаться к знакомой бабушке - мужчина далеко не первый раз занимал у нее деньги, та никогда не отказывала.

Но вместо денег получил лишь нравоучения – пенсионерка начала высказывать ему упреки за любовь к спиртному. Мужчина этого не стерпел и взялся за нож, он буквально искромсал женщину.

Деньги он найти не смог, но и «пустым» не ушел. С собой он прихватил телевизор убитой женщины, который сдал в ломбард.

Как сообщает СК по Красноярскому краю, бородинца задержали в тот же день, он был первым подозреваемым, да и незамеченным из дома женщины ему уйти не удалось, хоть на улице и темнело. Отпираться он не стал. Сейчас мужчина находится в СИЗО, а следователи разбираются в обстоятельствах преступления.

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