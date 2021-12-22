В Красноярском крае женщина обиделась на свою соседку и забила её молотком до смерти

Фото: СК

В Курагинском районе Красноярского края 41-летняя местная жительница расстроилась из-за своей 58-летней соседки и забила её до смерти молотком по голове. Как сообщают в Следственном комитете, женщины не смогли договориться об оплате помощи по хозяйству, одна из сельчанок предложила другой заплатить ей меньшую сумму, чем обещала изначально. Этот факт расстроил и обидел женщину, она схватила молоток и напала на свою соседку.

По версии следствия, убийство произошло 15 декабря. Обе женщины договорились, что одна из них помогает другой по хозяйству и за свои труды получает 1000 рублей. Но когда пришла пора платить, то одна из соседок решила дать своей помощнице меньшую сумму. Сельчанку такой поворот не устроил, в расстроенных чувствах она схватила молоток и ударила им несколько раз по голове другой женщине. От полученных травм та скончалась на месте.

После совершенного преступления сельчанка скрылась, не забыв прихватить с собой 30 000 рублей из дома погибшей соседки. Но долго скрываться у нее не получилось – силовики её в скором времени задержали.

В отношении женщины, подозреваемой в убийстве, заведено уголовное дело по статье «Убийство». Сельчанка арестована, находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Все жалеют их обоих»: в Красноярском крае сельчанин убил полицейского из ревности к бывшей жене

21 декабря в поселке Большая Ирба в Курагинском районе Красноярского края местный житель убил 23-летнего помощника участкового. Как сообщают в полиции, подозреваемого задержали. (подробнее)