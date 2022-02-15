Переболевшим ковидом звонят и предлагают компенсацию 450 000 рублей

Компенсация за перенесенный ковид крупная – 450 тысяч рублей. Чтобы ее получить, нужно всего-то заплатить «госпошлину» в 7 тысяч Фото: Мария ЛЕНЦ

Телефонное мошенничество – бич современного времени. Несмотря на многочисленные предупреждения полиции и сообщения в СМИ о жертвах мошенников, люди продолжают отдавать свои сбережения аферистам. А они, в свою очередь, придумывают все новые и новые способы выманивания денег.

Недавно на новую схему обмана попалась пенсионерка из Якутии. Схема, что говорится, «в тренде» нынешнего времени. Женщина перечислила мошенникам 135 тысяч рублей, чтобы получить «компенсацию» за перенесенный ковид.

- В начале февраля в полицию обратилась 73-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что несколько дней назад ей позвонила неизвестная, представилась «страховым агентом» и рассказала, что пенсионерке положена компенсация за перенесенный в 2021 году ковид, - сообщили в пресс-службе МВД Якутии.

Компенсация крупная – 450 тысяч рублей. Чтобы ее получить, нужно всего-то заплатить «госпошлину» в 7 тысяч. Мошенница продиктовала пенсионерке номер карты, и на следующий день женщина пошла к банкомату и перевела деньги на указанный счет. Спустя какое-то время с ней связался мужчина, представившийся «страховым агентом Волковым» и сказал, что деньги ей скоро привезут наличными, но сначала она должна оплатить услугу инкассаторского сопровождения – 128 тысяч рублей. Мужчина так же продиктовал пенсионерке номер карты, и она, попросив о помощи знакомую, снова перевела указанную сумму через банкомат.

Конечно же, никакие «инкассаторы» к женщине не приехали, и она поняла, что нарвалась на мошенников. Женщина призналась, что сначала ни на секунду не сомневалась в правдивости информации: общались с ней вежливо, знали все ее данные, говорили убедительно. Ничего не заподозрила и знакомая, помогавшая переводить ей деньги.

В полиции приняли ее заявление и проводят проверку.

По словам полицейских, жители Якутии, как и другие россияне, часто попадаются на развод звонящих «сотрудников банка», «правоохранителей» и «брокеров», а вот случай с предложением получить «компенсацию» за ковид стал первым в их практике.

ЦИФРА

30 миллионов рублей перечислили мошенникам жители Красноярского края за неделю с 7 по 11 февраля. Жертвами стали 139 человек.

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