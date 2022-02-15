Четыре дня отказывались госпитализировать: в Красноярском крае после гибели 5-месячной девочки завели уголовное дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае 5-месячная девочка погибла на руках у фельдшеров скорой помощи, не доехав до больницы. Трагедия произошла 3 февраля – малышку привезли из Ужурского района в Ачинск в состоянии клинической смерти. Медики из стационара уже ничем не смогли ей помочь, несмотря на реанимацию, ребенок скончался. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

5-месячной Алёнке* (имя изменено по закону) из деревни Усть-Изыкчуль Ужурского района стало плохо еще 31 января 2022 года. Мама заметила слабость у ребенка, тошноту и другие признаки кишечной инфекции, стала бить тревогу. Но от неоднократных вызовов скорой и педиатра на дом толку не было – малышку не госпитализировали. Почему? Пока остается неизвестным.

Прошло несколько дней, состояние ребенка не улучшалось, а 3 февраля девочке стало совсем плохо. Поняв, что от скорой и участкового педиатра помощи она не дождется, мама обратилась к врачам из инфекционного отделения «Ужурская городская больница», но и там ей отказали в госпитализации, но сообщили, что ребенка нужно везти в Ачинск в «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2».

Как пояснила корреспонденту «Комсомольской правды» помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова, медики из ужурской больницы не передали информацию о пациенте в реанимационно-консультативный центр и не согласовали транспортировку. Но отправили 5-месячную малышку в тяжелом состоянии вместе с фельдшером и мамой за 104 километра без реанимационного оборудования и без оказания какой-либо медицинской помощи.

Во время поездки девочка впала в состояние клинической смерти. Когда её привезли в «Центр охраны материнства и детства» - было уже поздно. Несмотря на все реанимационные мероприятия, врачи констатировали смерть малышки.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства гибели 5-месячного ребенка. В рамках расследования получены все необходимые медицинские документы, карты вызовов скорой помощи, назначены судебно-медицнские экспертизы, которые помогут определить, от чего умерла девочка.

Работа следователей поставлена на контроль главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в центральном аппарате. Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Александру Зюбанову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Хакасии за считанные часы умерла восьмилетняя девочка, которая пожаловалась на боли в животе

Виноваты ли медики, которых обвиняют родители в смерти их ребенка, или это трагическая случайность? Разбирается следствие (Подробнее)

Врачи боялись подойти из-за ковида: семья погибшей в приемном покое 8-летней девочки обвинила медиков в бездействии

В приемном отделении одной из детских больниц Абакана скончалась 8-летняя девочка, поступившая с жалобами на боли в животе. Родственники ребенка утверждают, что не могли добиться от врачей никакой толковой помощи несколько часов, медики утверждают, что сделали всё, что могли… Сейчас министерство Здравоохранения проводит внутреннюю проверку, во время которой досконально разберут все действия врачей и выяснят, отчего же на самом деле погиб ребенок. (подробнее)

После гибели 8-летней девочки в приемном покое хакасской больницы СК завел уголовное дело

К выяснению обстоятельств гибели 8-летней девочки из Хакасии в приемном покое детской больницы подключился Следственный комитет. В ведомстве сообщили, что по факту смерти малышки заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». (подробнее)