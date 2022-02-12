Красноярские следователи показали фото с места, где убийцы закопали тело Вероники Коробкиной. Фото: ВКонтакте, Вероника Коробкина/ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии

Красноярские следователи обнародовали фотографии с места, где была закопана своими убийцами 41-летняя Вероника Коробкина. Женщина стале жертвой группового изнасилования и убийства летом прошлого года.

Напомним, о пропаже Вероники стало известно в конце июля. Женщина уехала на такси от своей подруги в сторону дома, но муж и ребенок так ее и не дождались. Как позже стало известно, пока она ехала домой, ей позвонил 29-летний знакомый и пригласил в кафе «Шанс». Больше Веронику никто живой не видел.

— Находясь в кафе, потерпевшая познакомилась с тремя мужчинами, которые посадили ее в автомобиль и вывезли на территорию Березовского района Красноярского края, где изнасиловали и совершили ее убийство. С целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленники выкопали яму и сокрыли в ней тело женщины, присыпав землей в Березовском районе, — полагают представители следствия.

Преступники закопали тело жертвы в лесу. Фото:ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии

Главного подозреваемого поместили в СИЗО. Еще одного участника чудовищного преступления нашли в Воронеже в декабре прошлого года. Третьего подозреваемого объявили в федеральный розыск.

Расследование уголовного дела продолжается.

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