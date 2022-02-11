Первый тренер хоккеистки Дарьи Гредзен объяснил, почему она улетела в Пекин позже всех

Дарья Гредзен Фото: Личная страница Вконтакте

Новостей о том, что коронавирус перекрыл путь в Пекин многим спортсменам, к сожалению, немало. На этом фоне известие о том, что красноярская хоккеистка Дарья Гредзен не смогла вылететь в Пекин вместе с командой поначалу тоже связывалось с вирусом. Оказалось, причина совсем в другом.

- У нее не очень простая история с вылетом в Пекин случилась. Команда улетела без нее еще 26 января, а она осталась из-за проблем с QR- кодом. У нее нет прививки от ковида, потому что ей всего 17 лет, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск первый тренер Дарьи Гредзен Евгений Сырцев. - Она уже из Пекина прислала сообщение, написала, что все хорошо, она уже в Олимпийской деревне.

Подробностей родные и близкие не спрашивали, понятно, что она переживала. Странно, что такую ситуацию не предусмотрели тренеры сборной. Вакцина «Спутник-М» для несовершеннолетних появилась только в начале февраля, когда спортсмены уже вылетали в Пекин и было понятно, что те атлеты, которым еще не исполнилось 18 лет, не привиты. Но все закончилось хорошо, ждем Дарью на льду Пекина. В команде заявлены три вратаря, надеемся, что Даше тренеры дадут проявить себя.

Не сомневается в успешном выступлении своих подопечных на Играх в Пекине и главный тренер красноярской женской хоккейной команды «Бирюса» Александр Ведерников; «Дарье Гредзен всего 17 лет, она очень сильный, спокойный игрок. Дарья тренировалась с мальчишками, у нее хорошая подготовка. Уверен, она достойно покажет себя на воротах в команде. И будет наравне со всеми бороться за победу», - сказал Ведерников.

На Олимпийских играх в Пекине Дарья станет одной из самых молодых участниц женского хоккейного турнира. Моложе ее только 16-летняя Санни Вананен из Финляндии.

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Сейчас Евгений Сырцев – старший тренер «Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай», дважды отмечен грантом губернатора Алтайского края в номинации «Лучший детский тренер». Тренер имеет Высшую квалификационную категорию и награжден Почетной грамотой Министерства спорта Алтайского края. (подробнее)