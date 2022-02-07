Первый тренер хоккеистки Дарьи Гредзен: «Она пять лет играла в одной команде с мальчишками, и в раздевалке ей отгородили уголок»

Евгений Сырцев Фото: из личного архива

Сейчас Евгений Сырцев – старший тренер «Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай», дважды отмечен грантом губернатора Алтайского края в номинации «Лучший детский тренер». Тренер имеет Высшую квалификационную категорию и награжден Почетной грамотой Министерства спорта Алтайского края.

А в прошлом он - воспитанник уральской хоккейной школы, играл в разных командах, в 2003 году стал чемпионом России в составе «Салавата Юлаева».

Тренерскую карьеру начал в 2009 году, набрав команду ребят 2003 года рождения, среди которых был и Гриша Гредзен, который привел с собой младшую сестренку Дашу. К слову сказать, проработал тренер с этой командой 12 лет и это его первый набор и первый выпуск!

Фото: из личного архива Евгения Сырцева

- Чем же запомнилась Даша?

- Она была единственной девочкой, причем, играла наравне с мальчишками и в итоге добилась самых больших успехов – среди моих учеников это пока единственная участница Олимпийских игр! У нее не девчачий характер, она не любит проигрывать! Зубы стиснет и работает, не жалуется.

- А ее первые тренировки помните?

- Конечно! Она начинала полевым игроком и была средней по росту и мастерству. Мальчишки ее поддразнивали, что с них возьмешь, дети по 6-7 лет. И она бросила тренировки. Но брат продолжал заниматься и приводил сестренку с собой, видимо, не с кем было оставить. Она на лед не выходила. Но попросилась заниматься вместе со всеми в спортивном зале, я разрешил. Она играла в баскетбол, гандбол,волейбол, бегала. И тут у нас возникла проблема – нет вратаря, и я предложил Дарье попробовать встать в ворота. Взяли старенькую форму, стандартную, с ловушкой в левой руке – большинство вратарей в хоккее с левым хватом. А она говорит, мне так неудобно. Добился, чтобы купили для нее правую ловушку, заказали где-то в Канаде или США, она у нас в школе до сих есть! Оказалось, Дарья – редкий вратарь с правым хватом, то есть она ловушку держит в правой руке.

Еще интересно, что она играла по своему году рождения, хотя регламент позволяет играть с теми, кто на два года младше и это намного легче.

Даша в щитках. Фото: из личного архива Евгения Сырцева

- Были какие-то ситуации, которые запомнились особенно?

- Была интересная история с медалью! Мы участвовали в местном хоккейном турнире и от школы было две команды, одна из них заняла первое место, а вторая осталась без медалей. И в суматохе ей не дали медаль. Но как единственной девочке вручили несколько сертификатов в спортивные магазины, причем, на серьезные суммы. Мама обрадовалась, говорит, Даша, сколько всего тебе купим. А Даше это было неинтересно, для нее гораздо важнее была медаль, а не подарки. Потом, конечно, разобрались, вручили медаль.

- Вы сразу поняли, что девочка талантливая?

- В 2011 году, через два года работы с Дашей, я давал интервью местной газете и сказал, что у нее большое будущее. Не знаю, как я это почувствовал, у меня и опыта тренерского почти не было. Но оказался прав!

- Как относились к вратарю-девочке в команде мальчишек?

- Первый раз я увидел девочку-вратаря на международном турнире в Праге в команде Канады, это было, когда я еще сам играл. Казалось, это дико. А потом я подумал, а почему бы и нет? Хороший вратарь – это 80% успеха команды. И хорошего вратаря ценят и поддерживают. Думаю, что и в Новокузнецке, куда она уехала и там тоже играла с мальчишками, ее уважали, как и у нас.

Единственная проблема, когда в команде есть девочка, это отсутствие отдельной раздевалки. Мы для нее отгородили уголок, чтобы ей было комфортно.

- В 15 лет Дарья впервые начала играть не в мужской, а в женской команде. И выбрала Красноярск. Почему?

- Ей предлагали поехать в Уфу или в Красноярск. Она выбрала Красноярск. Говорила, что поближе к Новокузнецку и девчонок красноярских знает по молодежной сборной, и тренеров.

- Даша занималась у вас шесть лет, уехала в Новокузнецк, когда ей было всего 12! Не забыла про первого тренера?

- То, что дети растут и уходят в другие клубы, это нормально, им хочется расти. Немного обидно, что забывают про свою первую хоккейную школу. Даша не забыла, мы с ней встречаемся, когда я приезжаю на соревнования в Красноярск, она поздравляет меня с праздниками. Мы на связи, общаемся. Она уже из Пекина прислала сообщение, написала, что все хорошо, она уже в Олимпийской деревне. У нее не очень простая история с вылетом в Пекин случилась. Команда улетела без нее еще 26 января, а она осталась из-за проблем с QR- кодом. У нее нет прививки от ковида, потому что ей всего 17 лет. Подробностей не спрашивал, понятно, что она переживала. Но все закончилось хорошо.

- Это ваша первая ученица, ставшая участницей Олимпийских игр. Будет смотреть матчи?

- Обязательно! Расписание отборочных игр уже знаю, буду болеть, переживать.

- В женской хоккейной сборной России на Олимпиаде три вратаря. Как думаете, дадут Дарье поиграть?

- Надеюсь! Она своей работой, своей игрой заслужила, чтобы выйти на олимпийский лед. Тренеры это видят. Думаю, что если она в 17 лет попала на Олимпийские игры – это уже победа!

Досье «КП»

Дарья Гредзен родилась в Новосибирске 23 марта 2004 года. Хоккеем начала заниматься в 4 года вместе со своим старшим братом Григорием (он старше на один год).

Воспитанница хоккейной школы «Алтай» (Барнаул). Пять лет играла вместе с братом за команду «Алтай-2003». Начинала как полевой игрок, а в 7 лет стала вратарем.

С 2019 года играет в команде «Бирюса» (Красноярск).

Дарья - бронзовый призер чемпионата ЖХЛ в составе «Бирюсы» 2019/20, победительница Кубка Европы U16 (2019 год) в составе сборной России.

Хобби: рисование, настольные игры.

Любимые книги: «Зеленая миля», «Тарас Бульба»

Любимый фильм: «Властелин колец», «Загадочная история Бенджамина Баттона».

Любимые игроки: Сергей Бобровский.

Наша справка

УЧИМ ПОБЕЖДАТЬ!

«Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Алтай», где начала свою спортивную карьеру участница Олимпиады-2022 Дарья Гредзен, - одна из крупнейших за Уралом хоккейная школа, как по численности занимающихся, так и по количеству команд, участвующих в региональном первенстве России. Здесь занимаются юноши от 4 до 18 лет, девочки – большая редкость!

В настоящее время в СШОР «Алтай» занимаются 500 мальчишек в тринадцати возрастных группах и только одна девочка.

Воспитанники школы успешно участвуют в межрегиональных турнирах, первенствах Алтайского края и города Барнаула, становятся победителями и призерами.