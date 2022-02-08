«Ищем человека с чистой аурой»: красноярская фирма готова платить ясновидящей 100 тысяч рублей

В Красноярске фирма по производству тяжелой техники ищет ясновидящую на зарплату 100 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Красноярск всегда был центром притяжения рабочей силы, особенно в тяжелой промышленности, бизнесе и на производстве. И не зря. Вакансий всегда хватало, и квалифицированного соискателя здесь ценили издревле. Но высокооплачиваемая работа в Красноярске доступна и в других, часто совершенно неожиданных сферах. Так, уже искали отпугивателя ворон, а сейчас очередь дошла и до работников сверхъестественной отрасли.

Да, компания по производству и продажи тяжелой техники «ПромЭнергоТехнолоджи» ищет ясновидящую. Зарплата на зависть многим – 100 тысяч рублей в месяц (50 тысяч на испытательном сроке).

В вакансии, размещенной на Авито, указано, что претендент на место должен обладать минимальным опытом работы в 5 лет. Работать можно как в офисе, который находится возле кладбища, так и удаленно. Сотрудник должен быть готов к командировкам, в том числе за рубеж. Но это все условия.

Скришот вакансии на Avito

Что касается навыков, то претендент на место ясновидящей должен обладать доброй силы в 70% минимум, обладать сверхъестественными способностями и разбираться в бизнес-процессах. Ну и наличие рекомендаций, само собой, будет плюсом (в карму). Ясновидящей придется предсказывать исход сделок, магически влиять на компанию и чистить ауру сотрудников. И никаких ведьм и чернокнижников!

Мы поговорили с руководителем предприятия Анатолием Масловым и выяснили для чего ему нужна ясновидящая.

По словам предпринимателя, сейчас у компании намечается серьезное расширение, поэтому особенно важно понять, какая сделка необходима здесь и сейчас, а какая перспектив не имеет:

- Согласитесь, если у отдела продаж кто-то будет сидеть и подсказывать какая сделка пойдет быстрее, лучше реализуется, дело пойдет быстрее. Иногда бывают такие долгосрочные сделки, когда нужно ждать по несколько месяцев. Часто в итоге просто тратим время впустую. Хотелось минимизировать такие ситуации.

При этом бизнесмен уточнил, что его объявление ни в коем случае не шутка. Мужчина полностью уверен, что люди, обладающие сверхъестественными способностями существуют, и могут помочь ему в бизнесе:

- Я раньше «Битву экстрасенсов» хорошо так посматривал. Когда-то вообще сталкивался с такими людьми. Помогали мне, причем помогали просто так. Если сотрудники будут смеяться и относиться несерьезно, значит, они не уважают мой бизнес. У нас есть приемы для укрощения таких моментов. Если им нравится со мной работать, они воспримут это нормально. Это будет им в поддержку – и для отдела продаж и для найма новых работников.

Но верить первому попавшемуся экстрасенсу Анатолий верить не намерен. На вакансию уже ответили два претендента, и их обоих ждет проверка:

- Конечно, мы будем проверять, чтобы как-то убедиться. Соответственно мы ищем человека с чистой аурой, без «черной» связи. Будем смотреть, тестировать, обдумываем сейчас эти моменты. Видел на «Битве экстрасенсов», что часто на кладбище такие люди заходят. Возможно, какие-то способности там открываются у них, а у нас как раз рядом офис находится. Сначала хотим видеорезюме запросить, а потом уже будем встречаться, смотреть на месте.

Но бизнесмен подчеркивает, что вакансия долгосрочная, так как найти даже простого работника непросто, а настолько специфической специальности и подавно. Однако мужчина верит в успех. А помочь в выборе нужного кандидата ему поможет собственное чутье:

- Будем искать специалиста с чистой аурой. Когда с человеком общаешься, ты ж его чувствуешь, правильно? У меня есть такая черта. Я сам служил в армии, то есть понимаю, что когда находишься долго с людьми, понимаешь, кто есть кто. Да даже при общении – слова, манеры, поведение… это все выдает людей, - сказал Анатолий Маслов.

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