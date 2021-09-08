«Провели более 1 тысячи резюме»: красноярский гольф-клуб взял двух человек на вакансию отпугивателя ворон. Фото: гольф-клуб "Орлиные холмы"

История началась 25 августа. Гольф-клуб «Орлиные холмы» в Березовском районе поместил интересную вакансию – отпугиватель ворон. Клубу оказался нужен человек, который бы разгонял птиц, и искал мячики для гольфа. Дело в том, что наглые вороны донимали посетителей клуба, гадили на оборудование, крали мячики, а самое главное – разогнали всех орлов, в честь которых, собственно, и был назван клуб.

И 8 сентября, спустя 2 недели, подходящая кандидатура была найдена. А точнее, даже две. Как рассказал «КП-Красноярск» директор по развитию «Орлиных холмов» Вадим Юшин, за это время на почту клуба пришло более 2 тысяч резюме.

На работу отпугивателя ворон претендовали весьма интересные личность. Например, выпускник Московского международного киноколледжа.

Шаман и охотник

И даже штатный «палач скотного двора».

Но люди не только присылали резюме, но и приходили на собеседования. Всего их было проведено более 200. Но руководство гольф-клуба оказалось более консервативным и практичным. В итоге на работу были взяты два человека: Наталья и Евгений.

Девушка будет работать не одна, а с собакой по кличке Алмаз. В их задачу входит искать мячики и распугивать ворон с земли. Евгений же будет наблюдать за гнездами и воронами с воздуха с помощью дрона:

- Собака достаточно быстрая, и человеку нет необходимости постоянно ходить по полю. По факту у нее КПД и эффективность больше. Сейчас Наташа ее дрессирует, чтобы пес понимал, что от него требуется. У Евгения история более научная. Он хочет программу написать. С ним может получиться интересная история. Ну, и у дрона есть функция посмотреть, где находятся мячи. Они оба уже в штате, - рассказал Вадим Юшин.

Сейчас оба отпугивателя уже приступили к работе. И подвижки уже есть. Были найдены целых два мяча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Разогнали всех орлов»: в Красноярске ищут отпугивателя ворон на зарплату в 50 тысяч рублей

25 августа на Avito красноярцы увидели интересную вакансию. Местный гольф-клуб «Орлиные холмы» в Березовском районе ищет человека, который бы отпугивал ворон. (подробнее)