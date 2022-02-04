Бывший главврач Красноярского перинатального центра и его медсестра на суде обвиняют друг друга Фото: Мария ЛЕНЦ

Резонансное дело о взятках в Красноярском перинатальном центре с июня 2020 года рассматривается в Октябрьском районном суде Красноярска. 4 февраля подсудимые выступили с последним словом. Каждый – со своей правдой, прямо-противоположной.

Напомним, что главного врача ведущего детского медицинского учреждения края арестовали в январе 2018 года. Вместе с ним под подозрение попала главная медицинская сестра. Их обвиняют по получении и даче взяток – от мелких, до особо крупного размера. По версии следствия с января 2014 по декабрь 2017 года врач и медсестра сами и через посредника получили взятки на сумму от 10 до 750 тысяч рублей. Всего больше 4,3 миллиона рублей – проценты от суммы контрактов, который заключал перинатальный центр.

Лидия Клитенкович в своем последнем слове заявила, что глубоко раскаивается в произошедшем и признает себя виновной в передаче денег своему руководителю Андрею Павлову. Но при этом подчеркнула, что у нее не было цели обогатиться. Да и на счетах никаких денег не нашли. А сама она испытывает стресс от случившегося, у нее ухудшилось здоровье. Подсудимая попросила не лишать ее свободы.

- Мне было крайне удивительно слушать Павлова, что организатором получения денег являюсь я со своими друзьями поставщиками. Это бессовестная ложь и попытка перевалить ответственность за свои действия на меня, - заявила бывшая медсестра

А вот что сказал Андрей Павлов:

- Моя совесть чиста. Я с самого первого дня говорил только правду. Не менял свои показания, не вводил никого в заблуждение. И в ходе всего судебного разбирательства не появилось, надеюсь, ни одной весомой причины, чтобы усомниться в этом. Да, я как главный врач допустил роковую оплошность, да, я не досмотрел за сотрудницей и не разглядел в ней угрозу для нашего центра и для себя лично и уже сполна поплатился за это.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда, суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Решение объявят 4 марта 2022 года.

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