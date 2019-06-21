Экс-главврач перинатального центра Андрей Павлов за взятки «сливал» крупному бизнесмену информацию о торгах

В громком деле экс-главврача красноярского краевого перинатального центра – еще один эпизод: Андрей Павлов «сливал» одному из крупных предпринимателей информацию о предстоящих электронных торгах. За содействие в получении контракта он якобы получил от предпринимателя 2 миллиона 305 тысяч рублей.

Напомним, Андрея Павлова арестовали в январе 2018 года по подозрению во взятках. По данным силовиков, он получал по 10 процентов от суммы каждого контракта, который заключал перинатальный центр. А их было немало, ведь центр охраны материнства и детства укомплектовывали по последнему слову техники. Сейчас Павлов находится под домашним арестом: он добивался его несколько месяцев. Теперь красноярцы иногда встречают Андрея Павлова в центре города, прогуливающимся с детской коляской. Виновным себя бывший главврач не считает и неоднократно делал заявления на этот счет, в том числе и через соцсети (сейчас личную страничку Павлов не ведет и с журналистами не общается).

Как из собственных источников стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, правоохранителям удалось выявить еще один поворот в деле Павлова. Речь вновь о взятке. По нашей информации, 38-летний Сергей В., крупный бизнесмен, директор одной из компаний, которая оптом продает медицинскую технику в Красноярске, можно сказать, поставил Андрея Павлова на довольствие. На протяжении всего 2017 года он неоднократно выплачивал тогда еще главврачу крупные суммы - от 30 до 750 тысяч рублей. Посредником при незаконных сделках выступала главная медсестра Лидия К. Общая сумма, которую от предпринимателя получил Павлов, составляет 2 миллиона 305 тысяч рублей.

Какие услуги оплачивал главврачу бизнесмен? Согласно договоренности, в обмен на взятку Павлов «сливал» Сергею В. информацию о предстоящих торгах, количестве и характеристиках медицинского оборудования, которое собирается приобрести перинатальный центр. Но и это далеко не все. Есть информация, что Павлов якобы позволял предпринимателю самому составлять техзадания к предстоящим торгам – видимо, чтобы его компания максимально подходила под требования электронного аукциона. Известно, что в квартире предпринимателя следствие провело обыск.

В региональном Следкоме «Комсомолке» подтвердили, что у правоохранителей есть новые данные по делу Павлова. Однако от подробностей пока отказались.

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Без преувеличения: для многих красноярцев это стало потрясением. Главный врач краевого перинатального центра попал под уголовное дело о коррупции и миллионных взятках. По версии ФСБ и СК (а расследованием дела Андрея Павлова занимаются сразу два ведомства), тот запустил коррупционную схему. Заключал договоры с поставщиками оборудования, а после получал с них «откаты» - по 10% с каждой сделки. После того, как в клинике прошли обыски, в распоряжение следкома попало видео (подробности).