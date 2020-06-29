2020-06-29T12:35:51+03:00
Происшествия

Экс-главврач перинатального центра Андрей Павлов идет под суд

Расследование его дела завершено [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Экс-главврач перинатального центра Андрей Павлов идет под суд.Экс-главврач перинатального центра Андрей Павлов идет под суд.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Бывший главный врач красноярского перинатального центра Андрей Павлов в ближайшее время пойдет под суд. Расследование его дела завершено, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю и республике Хакасия.

Напомним, Андрея Павлова арестовали в январе 2018 года по подозрению во взятках. Виновным себя бывший главврач не считает и неоднократно делал заявления на этот счет, в том числе и через соцсети.

Теперь дело Павлова и экс-главной медсестры центра рассмотрят в суде. Их обвиняют по девяти эпизодам статей «Получение должностным лицом взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере», «Получение должностным лицом взятки, совершенное организованной группой в значительном размере», а также «Мелкое взяточничество».

Вот версия следствия: с января 2014 по декабрь 2017 года врач и медсестра сами и через посредника получили взятки на сумму от 10 до 750 тысяч рублей. Всего больше 4,3 миллиона рублей – проценты от суммы каждого контракта, который заключал перинатальный центр. А их было немало, ведь клиника укомплектована по последнему слову техники.

Если вина будет доказана, обоим грозят серьезные сроки.

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Эта информация вызвала шок, иначе не скажешь: главный врач красноярского краевого перинатального центра Андрей Владимирович Павлов арестован на два месяца, а его делом о взятках в особо крупном размере занимаются два серьезнейших ведомства: ФСБ и красноярский краевой следком (подробности).

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Без преувеличения: для многих красноярцев это стало потрясением. Главный врач краевого перинатального центра попал под уголовное дело о коррупции и миллионных взятках. По версии ФСБ и СК (а расследованием дела Андрея Павлова занимаются сразу два ведомства), тот запустил коррупционную схему. Заключал договоры с поставщиками оборудования, а после получал с них «откаты» - по 10% с каждой сделки. После того, как в клинике прошли обыски, в распоряжение следкома попало видео (подробности).

ФСБ опубликовала видео передачи взятки в перинатальном центре Красноярска..

ИСТОЧНИК KP.RU

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