Высшее образование и пятеро детей: история доброго дворника, ставшего звездой после очистки чужих машин

Дворник из Красноярска стал звездой соцсетей после того, как почистил чужие машины. Фото: ИВАНОВА Диана

Не спортсмен-олимпиец, не звезда ТикТока, не популярный артист… Дворник из Красноярска в одночасье проснулся знаменитым. 37-летний Боиржон Жураев попал даже в федеральные СМИ. А все почему? В то утро он убирал свой двор в микрорайоне Покровский и – как обычно (делал так раз сто, не меньше) – смел снег не только с тротуара, но и с припаркованных рядом машин. Просто, по собственному желанию, помог людям. Понятное дело, никаких стримов - ах, какой я молодец! – не снимал. Совершенно случайно кто-то запечатлел его на камеру, видео мгновенно завирусилось в соцсетях, где сам он бывает урывками. И назавтра Боиржон (или Боря, как называют его жильцы) стал звездой. Как живет «самый заботливый дворник страны»? Рассказываем в эксклюзивном материале «КП».

Обыкновенная работа

Сейчас, когда каждый второй метит в блогеры-миллионники, такие, как Боря, редкость, почти заповедная. Не селфится, не пиарится, не хайпует. Просто пашет (не побоимся этого слова), растит детей. И вдруг, сам того не ведая, влетел в федеральную повестку. Видео, где он сметает снег с чужих авто, набрало множество лайков. Казалось бы, что особенного? Чистит себе и чистит машины жильцов. «Потому что не напоказ, - обсуждают пользователи. - Ради других и бескорыстно. – Такой вот уникум, застенчивый герой».

Во дворе огромной 17-этажки на улице Караульной его хорошо знают. Шесть утра, а Боря уже на месте, хоть часы по нему сверяй!

Жара или холод, неважно, в 6 утра он всегда на работе. Фото: ИВАНОВА Диана

Но вряд ли кто-то догадывается, за плечами у скромного дворника – пять лет учебы в институте. По профессии он агроном. Родился в селе Самгар (Таджикистан), в большой семье. А однажды решил переехать в Сибирь - в поисках «нормальной работы». Дома с этим было непросто. Сначала подался в Кемеровскую область, а оттуда в 2010-м махнул в Красноярск. Здесь и осел, получил гражданство.

Пошел бы в агрономы, но не очень хорошо знает русский. Вот и устроился дворником, посоветовали друзья. Попробовал - впрямь понравилось! Физический труд и свободный график, уже неплохо.

Из Таджикистана в Сибирь с ее морозами не было ли страшновато? –допытываются журналисты. Не-е-ет, улыбается Боиржон. Снег в первый раз увидел еще ребенком, на родине. Так что шоком это не стало. А к стуже (ведь он постоянно на улице) попривык. Еще бы: дворничает целых 10 лет!

Встает около шести утра. Чашка чая, и все, бежит на участок. И так каждый день, несмотря на температуру «за бортом». Вспоминает, самыми экстремальными выдались дни, когда температура опускалась до -42-43 градусов. Это было года два назад. Глянешь на уличный термометр, оденешься потеплее, пара-тройка глотков горячего чая… И с запасом тепла, идешь приводить в порядок свою «планету».

Боря всегда работает на совесть. Фото: ИВАНОВА Диана

Арсенал у дворников, как полагается. Но ранним утром – ни свет ни заря – Боря орудует исключительно метлой. Чтобы дать людям поспать. И лишь потом берется за «голосистую» ветродуйку, воздушную пушку.

Все спрашивают, зачем стал чистить снег с машин, или ему работы мало? Как оказалось, тут два-в-одном: хочет и жильцам помочь, и сэкономить свое время.

- Первым делом убираю снег с машин, потом с тротуаров. Людям не приходится самим чистить авто после меня, сбрасывая снег на землю. И мне не надо мести двор дважды.

То есть забота плюс практический смысл! Доброго дворника жильцы ценят. То угостят кружкой горячего кофе, то вручат шоколадку (для его детей).

Хотя, конечно, бывали и ЧП. Как-то закончив работу, Боиржон заметил веселую компанию, отдыхающую у подъезда. Кругом чистота (только подмел), а они лузгают семечки и раскидывают шелуху. Только попросил: «Ребята, не надо мусорить, вот же урна». И тут же получил по лицу. Синяк был приличный. Затевать разборки не стал. Пошел к начальству, хулиганов пробили по камерам. Нашли, сделали внушение. С тех пор проблем с ними нет, чужой труд уважают.

Обыкновенная семья

В прошлом году Борю признали лучшим дворником в городе. Говорят, такой цветник во дворе высадил – залюбуешься! Здесь конкурентов не было – помогла профессия, у него же корочки агронома.

- А еще мне всегда помогает жена, - смущенно улыбается Боиржон. – Вместе сажаем и цветы, и кустарники. Бережет меня! Я же единственный добытчик в доме. По утрам - дворник, потом подрабатываю – таксую.

Они всегда рядом, поддерживают друг друга. К слову, жену (как и работу) он нашел в Сибири. Познакомились в Новокузнецке, когда ей было только 13 лет. Далеко не сразу начали просто дружить. А, когда любимой исполнилось 18, позвал замуж.

Сейчас у них уже пятеро детей: три сына и две дочки. Старшему 16, младшему всего четыре месяца.

- Почему столько детей? Ну, сколько Бог дал (смеется). Старший сын хочет работать в «органах», младший собирается стать водителем, дальнобойщиком. Уже сейчас готовится, учит правила. А дочка только и говорит, что о медицине, мечтает быть врачом.

Тем не менее Боиржан учит детей не чураться любой работы, даже самой непростой, а еще – помогать тем, кто рядом. Так когда-то растили его самого.

Во дворе огромной 17-этажки на улице Караульной его хорошо знают. Фото: ИВАНОВА Диана

- Заботиться о людях и работать на совесть, это наше семейное правило. Если делаешь, делай с душой! У моих родителей семеро детей: три брата и четыре сестры, я средний. Привык думать не только о себе, жить интересами семьи. Так и каждый из нас. Вслед за мной в Красноярск переехали все мои братья и сестры. Мы вместе, помогаем друг другу.

… После того, как «самый добрый дворник» неожиданно стал героем соцсетей, ему выписали премию. Сколько именно – держат в тайне. Зато не скрывают: сотрудник он ценный да и человек – золотой.

- Причем стандарты у нас высокие, - отмечает Наталья Жавнова, представитель группы компаний «Покровские ворота», в которой трудится Боиржон. – Это значит, так работает не только он, но и другие дворники. Просто его заметили первым!

Своих детей Боиржан тоже учит не чураться любого труда, даже тяжелого. Фото: ИВАНОВА Диана

А как не заметить: тот же Боря одержал победу уже в пяти профессиональных конкурсах. И, скорее всего, это не предел.

- Если не секрет, как распорядитесь премией?

- На что потрачу? Конечно, на семью!

И в этом весь он. Обыкновенный необыкновенный человек.

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