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3 февраля 2022 6:25

Высшее образование и пятеро детей: история доброго дворника, ставшего звездой после очистки чужих машин

Дворник из Красноярска стал героем соцсетей после очистки чужих машин
Авторы (2):
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Дворник из Красноярска стал звездой соцсетей после того, как почистил чужие машины.

Дворник из Красноярска стал звездой соцсетей после того, как почистил чужие машины.

Фото: ИВАНОВА Диана

Не спортсмен-олимпиец, не звезда ТикТока, не популярный артист… Дворник из Красноярска в одночасье проснулся знаменитым. 37-летний Боиржон Жураев попал даже в федеральные СМИ. А все почему? В то утро он убирал свой двор в микрорайоне Покровский и – как обычно (делал так раз сто, не меньше) – смел снег не только с тротуара, но и с припаркованных рядом машин. Просто, по собственному желанию, помог людям. Понятное дело, никаких стримов - ах, какой я молодец! – не снимал. Совершенно случайно кто-то запечатлел его на камеру, видео мгновенно завирусилось в соцсетях, где сам он бывает урывками. И назавтра Боиржон (или Боря, как называют его жильцы) стал звездой. Как живет «самый заботливый дворник страны»? Рассказываем в эксклюзивном материале «КП».

Обыкновенная работа

Сейчас, когда каждый второй метит в блогеры-миллионники, такие, как Боря, редкость, почти заповедная. Не селфится, не пиарится, не хайпует. Просто пашет (не побоимся этого слова), растит детей. И вдруг, сам того не ведая, влетел в федеральную повестку. Видео, где он сметает снег с чужих авто, набрало множество лайков. Казалось бы, что особенного? Чистит себе и чистит машины жильцов. «Потому что не напоказ, - обсуждают пользователи. - Ради других и бескорыстно. – Такой вот уникум, застенчивый герой».

Во дворе огромной 17-этажки на улице Караульной его хорошо знают. Шесть утра, а Боря уже на месте, хоть часы по нему сверяй!

Жара или холод, неважно, в 6 утра он всегда на работе.

Жара или холод, неважно, в 6 утра он всегда на работе.

Фото: ИВАНОВА Диана

Но вряд ли кто-то догадывается, за плечами у скромного дворника – пять лет учебы в институте. По профессии он агроном. Родился в селе Самгар (Таджикистан), в большой семье. А однажды решил переехать в Сибирь - в поисках «нормальной работы». Дома с этим было непросто. Сначала подался в Кемеровскую область, а оттуда в 2010-м махнул в Красноярск. Здесь и осел, получил гражданство.

Пошел бы в агрономы, но не очень хорошо знает русский. Вот и устроился дворником, посоветовали друзья. Попробовал - впрямь понравилось! Физический труд и свободный график, уже неплохо.

Из Таджикистана в Сибирь с ее морозами не было ли страшновато? –допытываются журналисты. Не-е-ет, улыбается Боиржон. Снег в первый раз увидел еще ребенком, на родине. Так что шоком это не стало. А к стуже (ведь он постоянно на улице) попривык. Еще бы: дворничает целых 10 лет!

Встает около шести утра. Чашка чая, и все, бежит на участок. И так каждый день, несмотря на температуру «за бортом». Вспоминает, самыми экстремальными выдались дни, когда температура опускалась до -42-43 градусов. Это было года два назад. Глянешь на уличный термометр, оденешься потеплее, пара-тройка глотков горячего чая… И с запасом тепла, идешь приводить в порядок свою «планету».

Боря всегда работает на совесть.

Боря всегда работает на совесть.

Фото: ИВАНОВА Диана

Арсенал у дворников, как полагается. Но ранним утром – ни свет ни заря – Боря орудует исключительно метлой. Чтобы дать людям поспать. И лишь потом берется за «голосистую» ветродуйку, воздушную пушку.

Все спрашивают, зачем стал чистить снег с машин, или ему работы мало? Как оказалось, тут два-в-одном: хочет и жильцам помочь, и сэкономить свое время.

- Первым делом убираю снег с машин, потом с тротуаров. Людям не приходится самим чистить авто после меня, сбрасывая снег на землю. И мне не надо мести двор дважды.

То есть забота плюс практический смысл! Доброго дворника жильцы ценят. То угостят кружкой горячего кофе, то вручат шоколадку (для его детей).

Хотя, конечно, бывали и ЧП. Как-то закончив работу, Боиржон заметил веселую компанию, отдыхающую у подъезда. Кругом чистота (только подмел), а они лузгают семечки и раскидывают шелуху. Только попросил: «Ребята, не надо мусорить, вот же урна». И тут же получил по лицу. Синяк был приличный. Затевать разборки не стал. Пошел к начальству, хулиганов пробили по камерам. Нашли, сделали внушение. С тех пор проблем с ними нет, чужой труд уважают.

Обыкновенная семья

В прошлом году Борю признали лучшим дворником в городе. Говорят, такой цветник во дворе высадил – залюбуешься! Здесь конкурентов не было – помогла профессия, у него же корочки агронома.

- А еще мне всегда помогает жена, - смущенно улыбается Боиржон. – Вместе сажаем и цветы, и кустарники. Бережет меня! Я же единственный добытчик в доме. По утрам - дворник, потом подрабатываю – таксую.

Они всегда рядом, поддерживают друг друга. К слову, жену (как и работу) он нашел в Сибири. Познакомились в Новокузнецке, когда ей было только 13 лет. Далеко не сразу начали просто дружить. А, когда любимой исполнилось 18, позвал замуж.

Сейчас у них уже пятеро детей: три сына и две дочки. Старшему 16, младшему всего четыре месяца.

- Почему столько детей? Ну, сколько Бог дал (смеется). Старший сын хочет работать в «органах», младший собирается стать водителем, дальнобойщиком. Уже сейчас готовится, учит правила. А дочка только и говорит, что о медицине, мечтает быть врачом.

Тем не менее Боиржан учит детей не чураться любой работы, даже самой непростой, а еще – помогать тем, кто рядом. Так когда-то растили его самого.

Во дворе огромной 17-этажки на улице Караульной его хорошо знают.

Во дворе огромной 17-этажки на улице Караульной его хорошо знают.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Заботиться о людях и работать на совесть, это наше семейное правило. Если делаешь, делай с душой! У моих родителей семеро детей: три брата и четыре сестры, я средний. Привык думать не только о себе, жить интересами семьи. Так и каждый из нас. Вслед за мной в Красноярск переехали все мои братья и сестры. Мы вместе, помогаем друг другу.

… После того, как «самый добрый дворник» неожиданно стал героем соцсетей, ему выписали премию. Сколько именно – держат в тайне. Зато не скрывают: сотрудник он ценный да и человек – золотой.

- Причем стандарты у нас высокие, - отмечает Наталья Жавнова, представитель группы компаний «Покровские ворота», в которой трудится Боиржон. – Это значит, так работает не только он, но и другие дворники. Просто его заметили первым!

Своих детей Боиржан тоже учит не чураться любого труда, даже тяжелого.

Своих детей Боиржан тоже учит не чураться любого труда, даже тяжелого.

Фото: ИВАНОВА Диана

А как не заметить: тот же Боря одержал победу уже в пяти профессиональных конкурсах. И, скорее всего, это не предел.

- Если не секрет, как распорядитесь премией?

- На что потрачу? Конечно, на семью!

И в этом весь он. Обыкновенный необыкновенный человек.

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