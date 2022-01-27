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Общество27 января 2022 12:00

«Я свою работу делаю»: дворник из Красноярска стал популярным после ролика, где он чистит машины от снега

Красноярскому дворнику, чистившему машины от снега, выписали премию
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Красноярский дворник Бойиржон за работой. Фото: скриншот из видео xeniya_sargsyan

Красноярский дворник Бойиржон за работой. Фото: скриншот из видео xeniya_sargsyan

26 января красноярский дворник Бойиржон Жураев стал знаменитым, причем не только в городе, но и во всей стране. По соцсетям в считанные часы разошлось видео, снятое жителями микрорайона Покровский.

На кадрах мужчина с помощью воздушной пушки чистит от снега автомобили, припаркованные во дворе дома на Караульной, 38. Пользователей соцсетей восхитил поступок дворника, ведь каждый автомобилист знает, что чистка машины от снега зимой – занятие, отнимающее много сил, времени и нервов. А тут на тебе – бесплатная чистка, да еще бесконтактная – сибирскому водителю мало надо для счастья.

Уже 27 января стало известно имя героя – им оказался Бойиржон Жураев, работающий в УК «Покровский город» уже 8 лет. Кстати, не так давно он уже привлекал внимание общественности, став лучшим дворником Красноярска в 2021 году. Но после получения почетной награды Бойиржон не расслабился и продолжил отдаваться работе со всей страстью.

Любимец соцсетей скромничает, по его мнению, ничего особенного в его поступке нет, но добавил, что жители ценят его труд и даже угощают старательного работника:

- Я свою работу делаю. Утром приехал, убрал. Жильцы угощают конфетами, шоколадками. Кто-то поблагодарит, помашет руками, - рассказывает Бойиржон.

Также дворник рассказал, зачем все-таки сдувает снег с автомобилей. Не просто же доброты ради? Оказывается, практическое объяснение тоже есть:

- Я прохожу, с машин половину сметаю, чтобы люди не смели после меня, и не приходилось чистить двор дважды. Ну, и чтобы уважали чужой труд.

На рабочем месте подтверждают, что Бойиржон прекрасный сотрудник, и отмечают, что он обладает не только высокими профессиональными качествами, но и личными. А после того, как дворник стал известен благодаря своей исполнительности и старанию в работе, ему выписали премию:

- Он очень позитивный и добрый. Его любят и ценят жители. И ему удаётся совмещать работу и заботу: сначала сдул снег с тротуара и машин, а потом (когда все уехали) смёл весь оставшийся снег, - рассказали в управляющей компании.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ
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