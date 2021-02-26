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Общество

Жена модельной внешности и путешествия по всему миру: предприниматель выбрал работу дворником за 16 000 и стал абсолютно счастлив

Необычная история обычного дворника Максима Федорова
Ася ЖУКОВА
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