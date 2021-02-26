Жена модельной внешности и путешествия по всему миру: предприниматель выбрал работу дворником за 16 000 и стал абсолютно счастлив

- «Будешь плохо учиться, пойдешь в дворники!», помните такое? Это про меня, - улыбается 32-летний Максим Федоров. – Только с одной поправкой: я счастлив!При зарплате в 16 тысяч рублей ни в чем себе не отказывает: умудряется путешествовать круглый год, посещает концерты рок-звезд и матчи ЧМ по футболу. А свадьбу вообще сыграл в Париже. Как это возможно, он рассказал «Комсомолке».Максим сибиряк, родом из Лесосибирска. Но уже четыре года живет в Чебоксарах. Тем не менее называет себя человеком мира. Ведь главное для него – путешествия.- Класса с 8-го я все больше смотрел в окно, мечтая взять палатку и куда-то умчаться. Так что школу окончил средне. Поступил на физмат. Но отучился всего один семестр. Понял, мне это не нужно. В армию не взяли по состоянию здоровья.Устроился на погрузку леса - стропальщиком. Родители были не против. Они сами люди труда: отец был крановщиком на жд, мама - мастером, сейчас оба на пенсии.За четыре года Макс заработал на скромную «однушку». И ушел в сотовый ритейл. Там быстро «вырос» от продавца до управляющего магазином. Мотался по краю, поднимал точки, показатели шли в гору… Но стало невмоготу: работа нервная, почти 24/7. Сам под давлением плюс должен прессовать подчиненных.- И я не выдержал – уволился. Открыл свой салон аксессуаров для сотовых. Он просуществовал пару лет, особой прибыли не принес.Но! Годы в ритейле привили вкус к путешествиям.- Еще у меня со старших классов была вредная привычка. Я курил. А на младших курсах начал выпивать. Без фанатизма, как все, - в праздники, выходные. Так продолжалось до 3 ноября 2015 года. Тогда я проснулся, посмотрел в зеркало и понял, что несчастен, надо все менять. С тех пор не употребляю ни табак, ни алкоголь. Даже на свадьбах и похоронах.В то же время осознал – надо уезжать. Появилось дикое желание продать все, чтобы с пустым рюкзаком податься в другое место. Так и объявил своей девушке: «Больше не могу. Уезжаю, это точно. Едешь ли ты со мной, решать тебе». И она согласилась.- С Наташей мы уже два года жили вместе. Познакомились в институте. Как сейчас помню: она была ужасно накрашена – слишком ярко подведены глаза (смеется). И притом очень скромная. Наташа видела мой интерес, но у нее был молодой человек (потом они расстались). Как начали встречаться? В один из дней написал ей: «Приготовил суп – приглашаю!». Рыбный, из консервов, но вкусный. Она ела, хвалила. В следующий раз позвал в кино.Идею переезда Наташа приняла легко. Тогда Максим продал свой отдел, вернулся в ритейл – надо было подзаработать. Затянули пояса: жестко экономили. Еще в Лесосибе вступили в долевое в Чебоксарах. В 2016-м купили квартиру, а спустя два года переехали. Как мечтали, налегке.Почему Чебоксары? Отсюда родом родители Максима. Они в молодости перебрались в Сибирь, а недавно решили вернуться обратно.- Чистый, экологически благополучный город. Жить дешево. Хороший климат – нет резких перепадов температур, нет мошки и комаров.Скопленных денег хватило на однокомнатную в новом районе. Ремонт сделали сами – так экономичнее. Еще в Лесосибирске представляли, как будут выходить на зарядку, готовы даже мусор подобрать, если что…- Я стал бегать по утрам. Занимаюсь, смотрю – дворники работают. Не понимаю, как это получилось: раз – и я дворник! (смеется). В Лесосибирске вряд ли бы на такое решился: что подумают соседи? А тут запросто.Вскоре выяснилось: работа – одни плюсы! Максим следит за чистотой в соседнем дворе. А значит, нет расходов на транспорт и питание вне дома.- Просыпаюсь в 5 утра, почти сразу иду на работу. К 5.20-5.30. Занят до 9, зато потом свободное время. И еще нужно выйти вечером, в 16-17, проверить. Мы как раз идем гулять и попутно убираем.Друзья и родители к моему выбору относятся по-доброму. В комментах же разнос: «Ты ни к чему не стремишься!» Ну да, я не мечтаю стать старшим дворником. Я хочу ЖИТЬ СЕЙЧАС! А не пахать 20 лет, не разгибаясь, чтобы потом отдыхать. Поэтому выбрал такую работу: удобный график. Начальство относится адекватно. Легко подмениться - я же не инженер ядерных ракет.Цена вопроса – 16 тысяч, это зарплата Максима в месяц. Но он не жалуется, наоборот: «Счастье – это не про деньги, а про эмоции».А теперь подробнее. Доход семьи в месяц – около 40 тысяч, объясняет Максим. Жена тоже работает, она мастерица – вышивает валенки.Как же с этого накопить? Смотрите: платежи за «коммуналку» – 3 тысячи, здесь они гораздо ниже, чем в Сибири, говорит Максим.На продукты тысяч 10-12. Семья ни в чем себя не ограничивает. Но старается закупаться на небольших рынках или у местных бабушек – там дешево и вкусно. В деревнях литр молока 20-25 рублей. Летом огурцы по 30, помидоры по 35. Если захочется чего-то эдакого, берут. Но такое бывает нечасто.- К тому же очень любим готовить. Идем куда-то обедать, только если находимся в другом городе. Пицца, суши, - заказы еды практикуем, когда захотим. Но хочется редко. В рестораны не ходим, ибо скучно и неоправданно дорого. Куда приятнее готовить интересные блюда самим.Каждый месяц мы откладываем, как минимум, по 5 тысяч. На всякий случай. Вдруг захотим купить машину со временем. Но, если загоримся, ставим реальную цель, то можем откладывать гораздо больше. Конечно, я могу найти себе другую работу и позволять себе вещи совершенно другие. Но зачем вкалывать по 12 часов в сутки, чтобы купить себе одежду или телефон подороже? Жизнь нужно жить, а не убивать себя работой.Без путешествий они не могут. Зимой отправляются в поездки реже, а с весны по осень – каждые выходные. Летом могут укатить на недели или даже месяцы (заранее копят, а потом Максим подменяется). Ресурс попутчиков в помощь! Машины у них нет, лишние траты. К тому же любят новые знакомства в пути.- Как при такой зарплате объехали несколько стран? Пока у нас за плечами только шесть. Пять посетили за одно свадебное путешествие! К слову, жениться мы не планировали. Но однажды загорелись сделать эффектную фотосессию в Париже. 22 мая 2018 года расписались в Чебоксарах. Никакого праздника не было. А на скопленные и подаренные деньги (это было тысяч 100) осенью поехали во Францию.- Мне было лет 20, и я думал: надо жениться, завести детей. Пока готовимся, думаем – все ли сможем дать? Нам нравится наш ритм жизни, и мы не хотим его нарушать. Пока, только пока. Впрочем, и дети ритму жизни не помеха – наоборот, составят компанию. Так что готовимся, думаем! К серьезному делу – серьезный подход.