Экс-супруг женщины, сбившей 8-летнего ребенка на тротуаре в Красноярске, пытался шантажировать отца мальчика. Фото: ГИБДД Красноярск

12 января в Красноярске на Телевизорной произошло жуткое ДТП – нетрезвая женщина-водитель вылетела на тротуар, по которому шел 8-летний мальчик. В итоге автомобиль BMW сбил ребенка, который отлетел на несколько метров. Авария попала на видео, кадры очень жестокие, но второклассник выжил.

Казалось бы? Все очевиднее некуда – видео есть, ГИБДД в деле разбираются, хотя уголовное наказание женщине не светит - максимум штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав, родители пострадавшего ребенка подали в суд с требованием возместить ущерб.

Но экс-супруг женщины начал шантажировать отца мальчика. Мол, если ты не заберешь заявление, то он отправит в полицию фотографии, где мужчина со своими детьми на отдыхе. Якобы дети голые, а значит, это можно расследовать. Да и вообще писал отцу мальчика странные намеки – мол, хочешь мира – готовься к войне.

Но в полиции ничего незаконного не усмотрели. Тогда семейство начало «давать заднюю». Если сам мужчина, после неудачной попытки заставить забрать заявление из суда, на контакт с журналистами идти отказался, то его экс-супруга все-таки сказала «7 каналу», что сожалеет о произошедшем, и призналась – перед поездкой она выпила полбутылки вина, но выпившей себя не чувствовала.

В дело также вмешалась и прокуратура, которая взялась отстаивать права пострадавшего мальчика и его родителей. С виновницы ДТП требуют 1 миллион рублей.

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