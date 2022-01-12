В Октябрьском районе Красноярска пьяная женщина-водитель сбила ребенка на тротуаре. Фото: ГИБДД Красноярск

12 января в Октябрьском районе Красноярска 50-леняя женщина на BMW сбила 8-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, нарушительница была пьяна.

Женщина двигалась со стороны Телевизорного в сторону проспекта Свободный, но по дороге въехала в бордюр. В итоге автомобиль выехал на тротуар и наехал на 8-летнего мальчика. Ребенок получил множественные травмы, он госпитализирован.

Проверка на трезвость показала, что в крови водителя 1,02 промилле алкоголя. Но женщина не согласилась с результатами и отказалась от медосвидетельствования.

- Виновнице ДТП грозит ответственность за причинение вреда здоровью, а также штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством до 2-х лет, - передают в ГИБДД Красноярска.