В Красноярске отца 8-летнего школьника, сбитого пьяной женщиной на BMW, вынуждают отказаться от судебного иска

В Октябрьском районе Красноярска пьяная женщина-водитель сбила ребенка на тротуаре. Фото: ГИБДД Красноярск

Появилась информация, что на родителей 8-летнего мальчика, которого 12 января сбила пьяная женщина-водитель за рулем BMW, оказывается давление. Якобы муж (по другой версии бывший муж) виновницы аварии хочет заставить отца мальчика отказаться от иска на возмещение морального и материального ущерба. И даже готов шантажировать его. В краевой прокуратуре прокомментировали: после появления такой информации ведомство намерено защитить интересы пострадавшего ребенка. Собираются документы для того, чтобы подать в суд гражданский иск, сумма иска – один миллион рублей.

Напомним, что днем 12 января школьник шел по пешеходной дорожке вдоль проезжей части, когда на него налетела иномарка. С травмами его госпитализировали в больницу, где мальчику предстоит длительное лечение и реабилитация. Состояние алкогольного опьянения на месте установили сотрудники ГИБДД. Поначалу женщина утверждала, что мальчик сам кинулся наперерез через дорогу. Но вскоре появилась видеозапись, которая подтвердила ее вину. Ей грозит крупный штраф и лишение водительских прав.