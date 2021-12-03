«Думал, что дерево, а оказалось — человек»: Полиция опубликовала видео с водителем, сбившим кадета в Красноярске

«Я думал, что дерево»: видео с водителем, сбившим кадета 2 декабря в Красноярске, опубликовала полиция. Фото: скриншот из видео МВД России

Красноярец, сбивший подростка, шедшего с занятий на улице Малиновского, рассказал, что перепутал мальчика с деревом. Видео с водителем, сбившим кадета 2 декабря в Красноярске, опубликовала полиция.

На кадрах видно, как водитель двигается по гаражному массиву, где был сбит подросток, с включенными фарами. А уже через некоторое время, он выезжает на дорогу с выключенными. Мужчину задержали полицейские.

По словам водителя, он решил, что наехал на дерево. Мужчина пояснил, что вышел из своего автомобиля, но никакого мальчика не видел, и поехал дальше:

- Оказывается, я наезд совершил. Ну, я думал, что дерево [сбил], а оказывается, человек, там не видно было. Я вышел, конечно. Посмотрел, что случилось, но никого не увидел, - говорит мужчина.

Напомним, что ДТП произошло на улице Малиновского вечером 2 декабря. Водитель сбил 16-летнего кадета профильного класса СК России. Мальчик выжил, но серьезно пострадал. Он находится в тяжелом состоянии. Водитель же скрылся с места аварии, но вскоре был задержан.

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