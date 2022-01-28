Омская школьница, «заказавшая» убийство семьи, жаловалась на одиночество и отсутствие друзей

Надя Фото: соцсети

В селе Юрьевка Омской области не утихают обсуждения зверского тройного убийства семьи Игнатенко – 36-летней Александры, 38-летнего Романа и 10-летней Кати*. Палачами трех человек стали старшая дочь – 14-летняя Надя и ее 17-летний парень Александр. Молодым людям уже предъявили обвинение в преступлении и арестовали.

Близкие погибших все еще не могут осознать, что буквально ребенок, родной человек, мог пойти на такое зверство. Единокровная сестра Нади Оксана* рассказала, что могло подтолкнуть девушку на преступление:

О семье, Александре и характере Нади

До 10 лет Надя ничего не знала о сводной сестре. После развода (а это случилось почти сразу после рождения Нади) отец и мать практически не общались. Потом мама вышла замуж, у Нади появился отчим Роман – тот самый, над кем позже совершит жестокую расправу, Надя звала папой. Подробности неизвестны, но когда Надина мама, Александра, выходила замуж в первый раз, все жили не в Юрьевке, а в другом селе того же Павлоградского района Омской области. После развода Валерий переехал в Юрьевку, а спустя 10 лет сюда же приехала (возможно, у обоих здесь родственники) и его бывшая семья – Александра, Надя, ее новый муж Роман и их общая дочь-инвалид Катя. Надя пришла в местную школу, быстро подружилась с новым классом, в том числе – с одной из одноклассниц, Оксаной. Примечательно, что Оксана старше Нади всего на полгода.

И вдруг...

- Когда они с семьей переехали в Юрьевку из другого села в Павлоградском районе, Надя перешла к нам в 4-й класс, до этого мы даже не были знакомы. Уже тогда она была не очень общительной, дружить не очень хотела. Через 2 недели они подошла ко мне и сказала, что мы сестры, у нас один папа. Ей об этом сказала мама, и все родственники подтвердили. Ну не знаю, мы не очень удивилась, но подружились, - рассказывает Оксана.

Получается, в один год у Валерия родились две дочери – от разных женщин. Возможно, это и стало причиной расставания?

Убитые отчим и мать Нади. Фото: соцсети

Сейчас об этом можно только догадываться.

Несмотря на абсолютно благополучную внешне семью (благополучие ведь измеряется не только уровнем достатка, но и взаимоотношениями внутри), Надя, взрослея, становилась все более замкнутой. Будучи подростком, почти ни с кем не общалась, часто ссорилась:

- И она всегда говорила, что у неё нет друзей, в последнее время она уроки почти не делала. Вроде мы с ней общаемся все, но она всё равно говорит всем, что у неё нет друзей.

Запретная любовь

- С Сашей (который совершил убийство, - прим. Ред) они давно были знакомы, но два месяца назад родители Нади начали запрещать им встречаться и Саша приходил ночью к ней, когда её родители спали, она выходила на улицу и они разговаривали.

Из соцсетей Александра

Наш последний разговор был о наших парнях, она спрашивала меня о моих отношениях, как у нас вообще дела и так далее. Когда я отвечала на её вопросы, она говорила что у них тоже «такие» вещи происходят.

Вообще последний раз мы виделись 20 января в школе. Настроение у Нади было вроде хорошее, но иногда пропадало. Почему? Я не знаю, мы не лезли к ней с расспросами, она это не любила.

А что родной отец?

С родным папой, - рассказывают в селе, у Нади отношения были натянутые. И это тоже причиняло боль:

- Как раньше они общались, я не знаю, но в последнее время она говорила, что он её с днём рождения не поздравляет, - рассказывает Оксана. - Что он даже её заблокировал, и она сказала, что с ним больше общаться не собирается.

К слову, расстался Валерий и со второй семьей, бросив вторую дочку так же, как первую:

Дом, в котором произошла расправа

- Да он в принципе с нами не разговаривает. Причина не известна. Сейчас он живет со своей семьей в другом месте, я их не знаю, - говорит Оксана.

Поразительно, что как раз с отчимом Романом, который погиб от руки 17-летнего «киллера», у Нади были самые доверительные отношения. Чего стоят только трогательные поздравления его с Днем рождения в социальных сетях...

Показания Александра

На то, что Надя причастна к убийству матери, отчима и сестры, родной отец девочки почти никак не отреагировал. Более того, он узнал об этом лишь из постов в соцсетях:

- Все были в шоке! Когда Надя начала путаться в показаниях и все начали подозревать, что она врет, что скрывает убийцу. Папа сначала думал, что это бред, потом я ему отправила все новости и т.д. Потом написала - «ну что, ты и дальше будешь говорить, что это бред?». Он ответил, что ему сейчас не до меня и всё. Возможно, сейчас пьет.

Пощадила лишь братика

По словам Оксаны, Надя всегда с любовью относилась к младшим брату и сестре. Но в итоге пощадила лишь мальчика. Как поднялась рука на сестру?

- Насколько я знаю, она была к ней очень добрая и говорила, что за неё могла даже убить. Она никогда не говорила, что она её не любит или ненавидит. Она её защищала! К брату она тоже хорошо относилась. Она его и из садика забирала, и разговаривала с ним ласково. Мы до сих пор не можем во все это поверить...

Орудие преступления - нож. Фото: СК по Омской области

Надежда и совершивший кровавую расправу ее друг Александр сейчас находятся в СИЗО. А убитую в ночь с 21 на 22 января семью похоронили в Юрьевке 26-го. В организации похорон помогали родственники девочки по отцовской линии. Всех троих положили в одну могилу...

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