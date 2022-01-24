17-летний парень омской школьницы рассказал, как убивал родителей и сестру своей девушки: «Она встала передо мной на колени, и я перерезал ей горло»

Александр и Надя. Фото: соцсети

С 22 января в Омской области обсуждается история убийства семьи в селе Юрьевка. В ночь на 22 января изверг зарезал 36-летнюю Александру, ее 38-летнего мужа Романа и их 10-летнюю дочь-инвалида Катю*. Выжили лишь 14-летняя старшая дочь – Надя* и младший брат.

Именно эта девочка оказалась зачинщицей кровавой расправы. На зверское убийство родителей и сестры Надя* подговорила своего 17-летнего парня Александра. В распоряжении «КП-Красноярск» появились показания юноши, в которых он детально рассказал, за что и как убивал семью своей девушки. Документ был получен от источника, близкого следствию.

Показания Александра

По словам Александра, знаком с Надей он был около 5 лет, но любовь у подростков взыграла лишь летом 2021 года. Мать и отчим Нади оказались не в восторге от отношений девочки с почти совершеннолетним парнем с сомнительной репутацией. Дело в том, что семья Нади считалась благополучной и зажиточной, а Александр – ранее судимый парень, поклонник блатной романтики, по словам знакомых, учителя часто говорили, что он закончит свою жизнь в тюрьме – как в воду глядели.

В итоге родители запретили девочке общаться с поклонником. Но чем видишь реже, тем любишь крепче. Александр приходил к своей пассии домой по ночам, где они с его слов «общались». А примерно в ноябре-декабре 2021 года Надя впервые предложила Александру убить родителей и сестру. Девушка жаловалась Александру, что родители ее избивают, а сестра-инвалид просто «мешает ей жить»:

- Около 2-х месяцев назад Надя стала предлагать мне убить своих родителей, так как они бьют ее, из-за несделанного домашнего задания, невыполненных работ по дому. Надя предлагала отравить маму отчима Рому и сестру Катю, так как последняя мешала бы ей жить.

Из соцсетей Александра

Изначально девочка планировала отравить семью снотворным, но в итоге молодые решили учинить настоящую кровавую баню:

- Спрашивала у меня можно ли их отравить, превысив дозу снотворного. Трупы мы должны были увезти и выбросить в заброшенное здание в бочки с маслом. Отговаривать Надю от планирования убить родственников я не пытался, поддерживал ее в этом.

21 января пара гуляла на дискотеке, где Надя вновь предложила Александру избавиться от родителей и сестры. Парень согласился:

- 21.01.2022 года я был с Надей в школе на дискотеке, она опять стала предлагать убить родителей. Я предложил их зарезать, она согласилась с этим. После дискотеки я пошел в магазин купил мусорные пакеты чтобы потом в них вывозить трупы и пошел к приятелю, где лег спать. Около 00.00 часов я встал оделся и пошел к Наде домой, мы договорились, что я приду к ней в 00.30 часов. С собой я взял нож с деревянной ручкой.

Мать и отчим Нади мирно спали, когда Александр напал на Романа. Взрослый здоровый мужчина оказал серьезное сопротивление сопляку с ножном, но несколько ударов сломили сопротивление мужчины, пытавшегося защитить свою семью:

- Я подошел к Роме, взял нож двумя руками и стал наносить ему удары по телу, он встал с кровати пытался убежать я его догнал стал наносить удары ножом, он схватил за нож двумя руками и мы стали толкаться и вернулись в комнату. Я вырвал нож и нанес Роме несколько ударов, он упал.

Следующей стала мать Нади – Александра. Она пыталась спрятаться от душегуба в детской:

- Я затем зашел в детскую комнату увидел спрятавшуюся за шкафом мать Нади, она стала залазить на кровать, я ударил ее ножом в область живота, она убежала в коридор.

Орудие преступления - нож. Фото: СК по Омской области

Александр не стал преследовать раненую женщину и выбрал жертву послабее – 10-летнюю девочку – Катю:

- В это время проснулась Катя и встала на колени на кровати, я схватил ее и перерезал горло.

После этого он отправился добивать женщину. Мать Нади пыталась открыть дверь с веранды, но сбежать не успела:

- Я вышел на веранду. Увидел, что мать Нади пытается открыть дверь, нанес ей несколько ударов ножом по телу, она упала.

Убитые отчим и мать Нади. Фото: соцсети

Вернувшись в помещение, он увидел, что 10-летняя девочка жива. Она вышла в коридор, держась за горло:

- Я вернулся в дом, в коридоре увидел Катю она вышла их комнаты и держалась за горло я схватил ее нанес удар ножом в область тела, повалил ее и стал наносить удары ручкой ножа по голове и лицу.

После этого он отправился на кухню, где ждали окончания расправы Надя и ее маленький брат. Он отправил их к соседям, заранее повторив легенду:

- Когда она затихла, я увидел, что Надя находится в кухне, за столом прятала Игоря*. Я помыл руки, сказал Наде, чтобы бежала к соседям и говорила, что на них напал неизвестный мужчина и всех порезал.

Затем изверг вышел из дома, где увидел еще живую мать своей девушки. Ее он добил максимально цинично:

- После этого я вышел на веранду, там лежала мать Нади, она хрипела, я пнул ее два раза ногой по голове и ушел через задний выход.

Закончив расправу над родными своей девушки, Александр отправился к приятелю, чтобы уничтожить улики, по дороге он выбросил орудие убийства:

Дом, в котором произошла расправа

- По дороге я выбросил нож. Придя к приятелю я положил в стиральную машину свои штаны и кофту, они были в крови. Так же сжег в печке свои носки, так как когда я убивал родственников Нади, то в доме разулся.

Через некоторое время Александру позвонила Надя. Она позвала его к себе, вероятно, думая, что их история впечатлит следователей:

- Мне позвонила Надя сказала, чтобы я приходил к ней, я пошел.

Следователи не поверили в рассказал подростков, их быстро раскусили. Уже через несколько часов Александр и Надя давали признательные показания.

* - имена изменены.

КОНКРЕТНО

Что же грозит 14-летней девушке, выступившей организатором смерти своих родителей и сестры, и её 17-летнему молодому человеку - исполнителю?

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова:

- Обоим фигурантам уголовного дела грозит не более 10 лет лишения свободы, в связи с тем, что они оба являются несовершеннолетними.

Игорь Белов, юрист (Омск)

- Несмотря на то, что убийство было массовым, а среди погибших есть ребенок, по закону наказывать подростков более строго, чем 10 лет - нельзя. Но в судебной практике встречаются прецеденты-исключения, когда за особые зверства подросткам давали выше верхнего предела – то бишь больше, чем 10 лет.

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Чудовищное убийство целой семьи потрясло небольшое село Юрьевка, что под Омском. Изверг штык-ножом зарезал 36-летнюю Александру, ее 38-летнего мужа - Романа и 10-летнюю девочку-инвалида. (подробнее)