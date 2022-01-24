Омская школьница, заказавшая убийство маленькой сестры, мамы и отчима: «Дорогой дядя Рома, всего наилучшего!»

В Омске школьница заказала убийство матери, отчима и сестры своему парню Фото: соцсети

Чудовищное убийство целой семьи потрясло небольшое село Юрьевка, что под Омском. Изверг штык-ножом зарезал 36-летнюю Александру, ее 38-летнего мужа - Романа и 10-летнюю девочку-инвалида. В живых остались младший брат и старшая дочь убитой женщины 14-летняя Надя* – они чудом спаслись, сбежав к соседям, Она описала убийцу, как бородатого мужчину, который безжалостно вырезал всю ее семью. Но то, что выяснилось, стало шоком - оказалось, что все это лишь кровавый спектакль, разыгранный самой Надей и ее 17-летним другом Александром, - он и оказался убийцей, а сама Надя – заказчицей. Причина - родители Надежды были против отношений с парнем, старше ее на три года. А она ради парня предложила пожертвовать всеми близкими...

Роман и Александра Фото: соцсети

Кровавая постановка

В полиции заказчица пыталась оправдаться – мол, отчим дядя Рома к ней приставал, и это стало главным мотивом, но это тоже оказалось враньем...

В соцсетях у Нади на аватарке «В 13 можно, если осторожно». У ее парня Александра подписки на группы «Хищник», «Пацанский движ» и «воспитан улицей». Много фото, ласковых постов Нади о своей семье. Вот совместные фото семьи во время отдыха, вот посвященные младшему брату стихи, а вот – трогательное поздравление отчима с Днем Рождения от 7 апреля 2020 года.

Дом семьи Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

- Дядя Рома, с Днем Рождения. Желаю всего самого наилучшего (и три сердечка) и даже сделала подарок – шуточный плакат, где писала, что она с дядей Ромой, как две палочки Твикс, что он их «красавчик», с любовью папе и так далее.

Словом перед глазами у общих друзей в семье царила идиллия. При этом в соцсетях девочки нет ни одной совместной фотографии с тем самым молодым человеком.

Фото: соцсети

«Не было возможности все модное покупать, крутое»

Соседи семьи говорят, что Надя была девочкой приветливой, никаких странностей за ней замечено не было:

- Про парня ее ничего сказать не могу, а что касается Нади, то девочка она была хорошая, приветливая, всегда улыбалась, никогда бы не подумала на нее. Всегда помогала родителям, с братом и сестрой гуляла.

Фото: соцсети

Однако более близко знакомые с семьей люди утверждают, что Надя была не такой уж и милой девочкой, дома перед родителями она превращалась в капризную барышню:

Фото: соцсети

- Что еще сказать? Надя суматошная, хитрая всегда была. Она вроде ласковая такая, всегда сюсюсю, а когда не получит, что хочет, за глаза хамит. Родители последний год страдали из-за нее сильно. Они и так старались ей дать все, но у них средняя нуждалась в лечении, занятиях, туда денег много уходило, не было возможности все модное покупать, крутое. Она и устраивала концерты. Хотя всегда не хуже других одета, - рассказывает подруга семьи.

При этом о матери девочки мнение односельчан однозначно положительное:

- Семья была хорошая, работали, не пили. Несмотря на то, что Рома был судим раньше по молодости, он давно исправился, никаких проблем не было. Мужик работящий, всё тащил в дом. Детей воспитывал как своих, взял Сашу с инвалидом, никогда их не обижал. Всех троих как своих любил, они всегда одеты-обуты, старшая с телефоном модным. Очень переживал, что с парнем встречается взрослым. Надя как начала любовь крутить, так изменилась сильно. Учиться перестала нормально, все у нее мысли были не о том. Рома ей говорил, что если за ум не возьмется, будет хвосты коровам крутить.

- Она была такой хорошей, дети всегда обуты, одеты хорошо. Невозможно понять, за что эти мрази их все убили...

«Как цепной пёс»

Что касается самого Александра, ныне подозреваемого в совершенном зверстве, то его знакомые, напротив, отзываются о нём далеко не так хорошо:

- Саша очень агрессивный был, всегда с кем-то дрался и ругался. Бросался на всех как цепной пёс, - рассказывают односельчане.

- Ой, Саша очень злой был. Его многие боялись, на учете вроде даже состоял. Ему учителя всегда говорили, что он в тюрьме закончит, с его-то характером, - делится воспоминаниями подруга детства.

* - Имя изменено

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