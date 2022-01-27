Губернатор Красноярского края Александр Усс переболел коронавирусом. Фото: инстаграм губернатора Красноярского края

Красноярский губернатор Александр Усс заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. Сам губернатор рассказал, что только что сдал отрицательный тест.

Сообщается, что глава региона почувствовал недомогание после возвращения из Москвы, куда Александр Усс выезжал по работе. После этого он три дня провел в стационаре.

При этом на больничный губернатор не ушел. Сейчас он работает дистанционно. Более того, проводил рабочее совещание в режиме онлайн. В пресс-службе добавили, что губернатор чувствует себя удовлетворительно.

Фото: инстаграм губернатора Красноярского края

Однако сам Усс заявил, что только что сдал отрицательный тест на коронавирус. Скоро он вернется к работе:

- По возвращении из командировки поднялась температура - в Москве зацепил ковид... Сразу же был помещён в первую краевую. Острая фаза прошла за три дня, потом обычная изоляция. Сегодня тест отрицательный. Спасибо врачам и прививке - думаю, она помогла тоже

Напомним, что 18 января коронавирусом заразился мэр Красноярска Сергей Еремин. Он также работает удаленно.