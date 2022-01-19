Мэр Красноярска Сергей Еремин повторно заболел коронавирусом

Скришот из видео обращения Сергея Еремина

Глава Красноярска Сергей Еремин заразился коронавирусом. Он рассказал об этом на своей странице в инстаграме.

Напомним, что Сергей Еремин уже болел коронавирусом и уходил на самоизоляцию. Тогда болезнь протекала довольно легко. В 2021 году мэр Красноярска сделал прививку от ковида, а 14 января проходил ревакцинацию. Именно она, по словам мэра, спасла его от более раннего заражения. Положительный тест он сдал 18 января. Сейчас болезнь так же протекает в легкой форме:

- Моё знакомство с вирусом состоялось в октябре 2020 года. Потом прошёл вакцинацию и больше года держался, несмотря на огромный круг общения. Так что прививка имеет силу, - рассказал Сергей Еремин.

Градоначальник заявил, что уходит на самоизоляцию, но работать не перестанет:

- Ухожу на самоизоляцию. Опыт управления городом в режиме онлайн у меня есть, продолжу контролировать ситуацию в городе по всем вопросам. Тем более в период, когда наш Красноярск, как и некоторые другие российские города, столкнулся с ежедневными угрозами о минировании.

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