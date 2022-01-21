В Хакасии врач лечит пациентов мертвой водой и борщом. Фото: ЦРОК Хакасии

На дворе 21-й веке, люди осваивают космос, ездят на машинах, работающих от солнечных батарей, деньги в прямом смысле выращивают на фермах, продолжительность жизни растет, неизлечимых болезней с каждым годом становится все меньше. Казалось бы, прогресс проник в каждую щель цивилизации, захватил каждый уголок, но, как всегда, есть то самое «но»!

Для врача одной поликлиник города Черногорск, что в солнечной Хакасии, достижения науки, медицины, что называется, от лукавого. И что удивительно (нет), светило хакасского здравоохранения имеет немало сторонников. Словом – привет Кашпировскому. Все же помнят, как в 90-х наши бабушки заряжали воду?

Так, житель того самого Черногорска решил поправить здоровье, зачем, собственно, и прошел в поликлинику. Зашел, значит, к врачу, чтоб тот рассказал, как лечить и чем, но в ответ услышал, что случай для традиционной медицины слишком нетрадиционный, поэтому таблетками здесь недуг не вылечить. Зато борщ, кабачковые оладьи и мертвая вода поставят на ноги в два счета. А главное – никакой химии! А если не мыться 7 дней, то обо всех болячках можно забыть.

Именно так! Доктор прописал пациенту лечение мертвой водой, кабачками, борщом, магнитотерапией и запретил мыться неделю. Но, конечно, не обошлось и без той самой химии – знаменитый арбидол, видимо, для надежности. Пациент почему-то усомнился в правильности такого лечения, и поделился своими мыслями с Центром общественного контроля.

Минздрав Хакасии отреагировал молниеносно. С врачом обещали поговорить, объяснить, что нетрадиционные методы лечения в муниципальных учреждениях не приветствуются, ну и напомнить, что на дворе 21 век:

- Подобный факт действительно был зафиксирован в медучреждении. С врачом обязательно будет проведена разъяснительная беседа. Пациентам рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы, - сообщили в ведомстве.

Впрочем, немалая часть обитателей соцсетей не увидела в рекомендациях доктора ничего предосудительного. И действительно, вспомните, сколько было случаев чудесного исцеления после недельного воздержания от мытья:

- Хороший рецепт, на самом деле;

- Привыкли к химии, вот и недовольны, выписаны лекарства и народные средства, прополис + травы. Полоскание ,все как положено. Традиционная народная медицина.

Что касается самого доктора, то он, между прочим, не кто-то там, а терапевт с 53-летним стажем. Окончил Красноярский государственный медицинский университет, и даже курсы повышения квалификации. На его счету не только огромный опыт, но и десятки хвалебных отзывов от благодарных пациентов. Что такому специалисту собираются разъяснить доподлинно неизвестно.

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