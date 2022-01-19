«Родители бросили использованный шприц, а малыш подобрал и укололся»: в Красноярском крае за два года ВИЧ-инфекцией заразился 61 ребенок

Красноярский край находится на третьей строчке в рейтинге регионов по количеству ВИЧ-положительных людей Фото: Мария ЛЕНЦ

За 2021 год в Красноярском крае выявлены 29 детей, инфицированные ВИЧ, от СПИДа скончался один малыш. Об этом «КП-Красноярск» рассказали в Центре СПИД.

Из 29 зараженных детей, от матери инфицировался 21 ребенок (9 из них 2021 года рождения), еще 6 несовершеннолетних заразились при половом контакте, 1 случай – перинатально-бытовой, 1 – неустановленный. Скончался от СПИДа – 1 ребенок. В 2020 году ситуация была еще более страшная. Тогда ВИЧ заразились 32 ребенка, 19 из них - от матери, остальные через половые контакты. Скончался так же – 1 малыш.

«Зачем мне лечиться? Я же чувствую себя хорошо!»

Красноярский край находится на третьей строчке в рейтинге регионов по количеству ВИЧ-положительных людей. Регион уступает лишь Иркутской и Оренбургской областям. При этом ситуация тяжелая не только среди взрослого населения. «Детский» вопрос вызывает не меньшую обеспокоенность среди медиков. Порой возникают ситуации, которые трудно себе представить в XXI веке.

Как рассказала «КП-Красноярск» заведующая лечебно-консультативным отделением Центра СПИД Олеся Новикова, в случае перинатально-бытового заражения один из родителей бросил использованный шприц, после приема наркотиков:

- Кто-то из родителей бросил использованный шприц, а ребенок укололся. Игла оказалась полая и содержала свежую кровь. Как правило, у наркоманов высокая вирусная нагрузка – большая концентрация вируса в крови, - рассказывает Олеся Новикова.

В случае заражения половым путем чаще всего при добровольных контактах. Причем, нередко подростки осведомлены о ВИЧ-статусе партнера. Однако случаев изнасилований зафиксировано не было:

- Удивительно, что среди заболевших много юношей из обеспеченных семей, очень красивые, образованные, хорошо одетые. Но самый распространенный путь заражения, конечно, от матери к ребенку, - поясняет медик.

Олеся Новикова добавила, что в вопросах ВИЧ молодые люди куда более осведомлены, нежели взрослые. Поэтому их лечение проходит без проблем, они понимают, с чем сталкиваются. Тем более что среди молодежи сейчас активно проводятся профилактические акции:

- В вопросах ВИЧ молодые люди куда более осведомлены, нежели взрослые. Доносится информация, что необходимо соблюдать меры профилактики. Работает наш отдел профилактики – и по школам, и по институтам. Для многих зрелых людей сифилис, гепатит и ВИЧ – это все одно и то же. Доходит до того, что люди спрашивают – «А зачем мне лечиться? Я же чувствую себя хорошо?».

ВИЧ-инфицированный отец получил право на смерть собственного ребенка от СПИД

Несмотря на все усилия врачей, не всех детей удается спасти. За два года скончались два ребенка.

По словам Олеси Новиковой, здесь многое зависит от родителей, которые не всегда идут навстречу докторам. Один из таких трагических натурального диссидентства, закончившегося трагедией, случаев произошел 7 лет назад. В Красноярске проживала полностью ВИЧ-положительная семья. Терапию никто не принимал, ребенка никто не лечил. Первой умерла супруга – от СПИДа. Врачи пытались спасти ребенка, но отец подал на Центр СПИД в суд… и выиграл, а малыш скончался:

- Мы подали жалобу, чтобы забрать ребенка на лечение, в ответ отец подал встречный иск. Мы подавали обращения в соцзащиту, другие ведомства, но суд посчитал, что мы действовали неправомерно. Через год малыш умер. Это стало трагедией для врачей, - делится Новикова.

Однако с тех пор утекло много времени, времена изменились, и таких случаев не происходило:

- Сейчас многое изменилось, прокуратура идет к нам навстречу. Когда есть угроза ребенку, решение принимается буквально в первые часы после обращения. С тех пор не было ни одного подобного случая. Трагедии связаны с тем, что дети поступают к нам уже в тяжелом состоянии, а в запущенных случаях шансы выжить около 1%.

На сегодняшний день в Красноярске есть все условия для того, чтобы спасать инфицированных детей. Все необходимые препараты, терапии. Все это максимально доступно:

- Дети не должны умирать. Каждый трагический случай – это настоящий удар. Вдвойне обидно и то, что каждого больного ребенка мы можем спасти. Конечно, это тяжело. Шутка ли, пожизненный прием лекарств, наблюдение врачей. Но ребенок живой! У нас есть все средства, чтобы обеспечить инфицированным малышам полноценную жизнь, - говорит Олеся Новикова.

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