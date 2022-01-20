«Помогать одеваться было долго»: в Красноярске девочку-инвалида учительница оставила в классе во время эвакуации. Фото: 2Gis

В Красноярске массовая эвакуация детей из школ в дни лже-минирований не прошла без инцидентов. В школе №2 на Джамбульской педагог оставила первоклашку-инвалида в кабинете, а всех остальных детей вывела на улицу, сообщает «ТВК».

О произошедшем рассказала тетя девочки. Женщина утверждает: ребенка, который хромает на одну ногу и имеет первую группу инвалидности попросту оставили в кабинете одного и, по сути, в смертельно опасной ситуации. Учителю, якобы, не захотелось возиться с ученицей, у которой есть особенности здоровья — нужно было обеспечить безопасность остальных.

— Идет эвакуация, а ребенка оставляют одного в школе, причем дважды. Если бы это было по-настоящему? Почему так происходит? Учитель сказала, что ей нужно помогать одеваться, а это долго, – поделилась Виктория.

«Комсомольская правда» попыталась связаться с директором школы. Однако выяснилось, что у той совещание. Естественно, произошедшая ситуация не обошлась без вмешательства местного Управления образования. Пока никаких однозначных выводов там не делают — в ситуации еще предстоит разобраться: вдруг, все было не совсем так, как описывается?

— На данный момент мы ждем объяснительную от руководителя школы, — сообщили в управлении.

Там отметили, что родители девочки никаких жалоб не подавали.

Лже-минирования школ в Красноярске продолжались на протяжение пяти дней. Некоторые учебные заведения в итоге приняли решение уйти на удаленку до 24 января, чтобы не срывался учебный процесс. Подключились к проблеме и краевые власти и обеспечили дежурства бойцов Росгвардии возле образовательных учреждений.

Оказалось, что серию ложных минирований организовал аноним из мессенджера Telegram с ником BlackBull18. Он объяснил, что является руководителем неизвестной группировки. Сейчас анонима разыскивает полиция. По каждому эпизоду с ложным сообщением о взрывчатке возбуждено уголовное дело.