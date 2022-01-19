Тряслась от страха и просилась к маме: в Канске полицейские вернули пожилой паре их похищенную «дочку» - маленькую собачку Кнопку

Похищенная собачка Кнопка. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Канске Красноярского края полицейские спасли маленького той-терьера Кнопку от похитителей и вернули песика хозяевам – пожилой паре. Благодарные супруги написали благодарственное письмо в полицию.

Вы только взгляните в эти черные глазки-бусинки, полные ужаса и слез, исхудавшее маленькое тельце. Крошечная девочка несколько дней провела в полной темноте и холоде с незнакомыми людьми… вдали от дома и своих родных. Спасли маленькое черное чудо сотрудники канской полиции – старшие лейтенанты Роман Каталиков и Евгений Шестаков. А дело было так…

Пожилая пара из Канска потеряла свою собаку по кличке Кнопка. Супруги горевали о потере питомца, но обращаться по такому поводу в полицию стеснялись… искали сами. Но, ни на следующий день, ни через два дня любимица семьи не нашлась. Когда надежда найти Кнопку угасла было принято решение довериться полицейским.

Старший лейтенант Роман Каталиков. Фото: МВД по Красноярскому краю

Старший лейтенант Евгений Шестаков. Фото: МВД по Красноярскому краю

Старшие лейтенанты Каталиков и Шестаков. Полицейские выяснили, что в день пропажи, около 18:00 часов, в дом, где жила семья зашли неизвестные, которые стучались в квартиры с просьбами вынести попить. Не обошли стороной незваные гости и хозяев собачки. 71-летняя заявительница в этот момент выходила на улицу, поэтому дверь незнакомцам открыл ее супруг. Как раз в этот момент в подъезд и выбежала любопытная Кнопка, которая бросилась на улицу за своей хозяйкой.

Мужчина решил, что Кнопка вернется домой вместе с супругой, так как они часто гуляли вместе, поэтому особенно не волновался. Однако жена пришла одна, и вообще собачку не видела.

Полицейские решили, что забрать Кнопку могли как раз те самые незнакомцы. Опросив жителей и сверив данные стражи порядка выяснили, где живут подозреваемые. Их дом находился в частном секторе в зарельсовой части Канска.

Хозяева дома впустили полицейских, но общаться пришлось в полной темноте – свет отключили за неуплату. Однако это не помешало Шестакову и Каталикову услышать жалобное скуление, доносящееся из комнаты. Хозяева пытались убедить полицейских в том, что это их собака, и она скулит потому что приболела. Но животное все же пришлось показать. Плачущей собачкой оказалась та самая Кнопка. Полицейские рассказывают, что маленькая собачка буквально тряслась от страха и холода.

Оказалось, что чутье не подвело полицейских. Выбежавшая из квартиры собачка приглянулась 23-летней девушке, которая стучалась к супругам. Увидел Конпку в подъезде она забрала ее домой.

Отметим, что полицейские разыскали пропавшую собачку за полчаса с момента обращения. А чтобы хозяева перестали волноваться, по дороге к ним домой отправили сообщение:

- «Все хорошо! Возвращаем домой!».

Все кончилось хорошо – собачка у хозяев, а в отношении похитительницы проводится проверка. Благодарные супруги не забыли поблагодарить полицейских-напарников и в письменной форме выразили признательность за оказанную помощь и профессионализм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Обнял меня лапками и замер»: пронзительная история пропавшего кота, который вернулся домой спустя два года

Взъерошенная шерстка, голубые глаза, Бася всем тельцем прижался к хозяйке… Удивительная история произошла в Енисейске Красноярского края: пропавший два года назад кот вернулся обратно – домой. (подробнее)

«Заплакала и давай нас целовать»: хозяева преодолели больше 3000 километров, чтобы найти пропавшую в грозу собаку

Маленькая, перепуганная, промокшая… Домашняя собачка по кличке Джесси пропала во время грозы на озере Белё в Хакасии, куда приехала на отдых семья Долгополовых из Красноярска. (подробнее)