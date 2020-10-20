«Даже с семьей говорю только по телефону»: глава Красноярска Сергей Еремин заболел коронавирусом

Теперь руководить городом мэр будет из дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня стало известно, что глава Красноярска заразился коронавирусом. С сегодняшнего дня он будет работать из дома. На самоизоляцию ушли также все члены его семьи.

"Вы сами видите – я стараюсь всегда ходить в маске, пользуюсь санитайзерами, мою руки, но тут сработал семейный фактор. Одна из дочерей в выходные сказала, что была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих", - написал глава города на своей странице в инстаграме.

Также глава города записал видеообращение, с котором рассказал, что теперь единственное средство общения – телефон, даже со своей семьей он общается только дистанционно. Также он призвал беречь себя. Близких, не пренебрегать простыми правилами: носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию.

Напомним, семья Ереминых – многодетная, у супругов четыре дочери. Ранее Сергей Васильевич рассказывал о том, что во время самоизоляции квартира превратилась в школу, а на кухне – пробки. Сейчас вся семья снова на полной самоизоляции

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