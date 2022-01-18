«Проще пока не водить»: в Красноярске 4 раз подряд эвакуируют школы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске четвертый раз подряд эвакуируют школы. Как сообщают читатели «Комсомолки», учащихся вывели более чем из 10 школ. Причина пока остается неизвестной, силовые ведомства не комментируют происходящее.

Родителей такая ситуация не устраивает. В соцсетях периодически проскальзывают комментарии, что «детей проще вообще не водить» или что «пора бы уйти на удаленку, раз ЧП происходят».

Скриншот mom life

Напомним, что в Управлении образования Красноярска обратились к родителям школьников. Их попросили серьезно относиться к информации о минировании учебных заведений.

Скриншот mom life

— Когда школы получают сообщения об угрозе, аргументы о том, что детям не дают учиться, неуместны. К сожалению, никто не может гарантировать, что очередное сообщение – это всего лишь чья-то злая шутка,— говорят в ведомстве.