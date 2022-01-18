Погода в Красноярске на Крещение 2022: температура, будет ли мороз

В Красноярске в крещенскую ночь похолодает до -17 градуса Фото: Мария ЛЕНЦ

В крещенскую ночь с 18 на 19 января в Красноярске резко похолодает до -17 градусов. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на Крещение 2022. Мы также рассказывали, когда пройдут богослужения.

18 января в Красноярске сохраняется теплая погода, температуры в пределах -2 градусов. Но к вечеру в город вернется похолодание.

Как сообщает Гидрометцентр, погода в Красноярске на Крещение 2022 обещает быть морозной. В крещенскую ночь с 18 на 19 января резко похолодает до -17 градуса. Сила ветра составит около 1-3 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Днем 19 января в Красноярске потеплеет до -12 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, временами солнце. Ветра практически не будет, как и осадков. К вечеру температура воздуха опустится до -21 градуса.

Напомним, что традиционные крещенские купания в проруби Красноярске и крае проводиться не будут. Все из-за коронавируса. В местах возможных несанкционированных купаний будут дежурить правоохранители.

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