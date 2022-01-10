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В Красноярске не будут проводить Крещенские купания, об этом корреспонденту «КП-Красноярск» сообщили в Красноярской епархии.

- Было принято решение не проводить в красноярске Крещенские купания в связи с коронавирусными ограничениями и, в частности, с невозможностью в большом городе должным образом организовать места для отогрева, переодевания и прочего. Это, если можно так сказать, общее видение Красноярской епархии, МЧС и Роспотребнадзора, - поясняет корреспонденту «Комсомолки» Андрей Скворцов, руководитель пресс-службы и службы протокола Красноярской Епархии.

Скворцов также сообщил, что несколько мест для купания в регионе все же будут организованы при участии МЧС и Роспотребнадзора. Но адреса, где можно будет искупаться, распространяться не будут, дабы не создавать скопление людей. Представитель епархии отмечает, что места для крещенских купаний будут расположены на отдаленных территориях Красноярского края.

Православным жителям Красноярска переживать не стоит – купание в Крещение не обязательная процедура, которую можно и пропустить. А вот праздничная служба и набор святой воды обязателен.

Напомним, что главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев не рекомендовал жителям края участвовать в крещенских купаниях, дабы не подвергать себя возможности заразиться ковидом.