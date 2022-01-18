Богослужение в Красноярске на Крещение 2022: где пройдет, список храмов, время литургии Фото: Мария ЛЕНЦ

Богослужение в Красноярске на Крещение 2022 пройдет в ночь с 18 на 19 января. Рассказываем, где состоится мероприятие, список храмов и время проведения литургии.

Так, 18-19 января 2022 года в Крещение Господне митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит богослужение в Покровском кафедральном соборе Красноярска на Сурикова, 26.

18 января проходит Крещенский сочельник. В честь этого события для православных архипастырь в 08:00 часов совершил Божественную литургию.

Вечером 18 января Пантелеимон совершит всенощное бдение в стенах собора. Начало – в 17:00 часов.

В крещенскую ночь архиерей возглавит Божественную литургию, а также проведет обряд освящения воды. Мероприятие состоится в 23:00 часов в Покровском соборе на Сурикова, 26 в Красноярске.

Добавим, традиционные крещенские купания в проруби Красноярске и крае проводиться не будут. Все из-за коронавируса. В местах возможных несанкционированных купаний будут дежурить правоохранители.

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Православным жителям Красноярска переживать не стоит – купание в Крещение не обязательная процедура, которую можно и пропустить. А вот праздничная служба и набор святой воды обязателен. (подробнее)