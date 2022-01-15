Неизвестный «заминировал» самолеты якутской авиакомпании «Алроса» Фото: Мария ЛЕНЦ

15 января появилось сообщение о минировании одного из рейсов авиакомпании «Алроса» по маршруту «Москва-Якутск». Позднее в пресс-службе подтвердили эту информацию, и добавили, что «заминированы» были все самолеты компании.

- 15 января, на электронную почту авиакомпании АЛРОСА поступило анонимное сообщение о «заминировании» самолётов АК Алроса «в аэропортах разных городов». О данном сообщении немедленно были оповещены правоохранительные органы, службы безопасности аэропортов базирования авиакомпании в РФ, - сообщают в пресс-службе «Алросы».

Правоохранители обследовали самолеты, но никаких опасных предметов обнаружено не было. При этом задержка образовалась лишь на одном рейсе авиакомпании – Москва-Якутск.

По словам пассажиров, самолет уже ждал людей, но в последний момент посадку отменили. В итоге воздушное судно отбуксировали, а людей отвезли на КПП, где все проверили, после чего отвезли обратно в терминал аэропорта. Изначально рейс был задержан, сейчас он отменен. Пассажиров разместят в гостиницах.

- Остальные авиарейсы выполняются по расписанию, - добавили в авиакомпании.

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