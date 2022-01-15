В Красноярске педофил надругался над 7-летней девочкой в подъезде

СК опубликовал фото подозреваемого в педофилии

В Красноярске следователи разыскивают неизвестного мужчину, который надругался над 7-летней девочкой в подъезде жилого дома. Как сообщает СК по Красноярскому краю, педофил совершил преступление на улице Новгородская в Зеленой Роще. Возбуждено уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера».

Известно, что все случилось 12 января. Мужчина проследил за девочкой до подъезда дома, где набросился на ребенка и надругался над ней. После этого неизвестный сбежал.

Несмотря на то, что сразу поймать изверга не удалось, он был зафиксирован камерой наблюдения, а со слов пострадавшей девочки составлен фоторобот. Это должно поспособствовать поимке педофила. Следователи просят у красноярцев помощи в поимке подозреваемого:

Фоторобот

- Если вы обладаете информацией о лице, схожем по приметам с мужчиной, изображенным на фотоснимках и фотороботе, сообщите имеющиеся сведения по телефону 8 (391) 227-06-45 или 102. Конфиденциальность гарантируется, - сообщают в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.

При этом жители Зеленой Рощи в соцсетях рассказывают, что данный мужчина может до сих пор находиться в пределах района. Якобы еще 14 января школьник видел его на Ульяновском проспекте. Также 15 января местные утверждали, что подозреваемого поймали, но в СК эту информацию опровергли.

Напомним, что этот случай уже третий, произошедший в Красноярске за последнее время. 20 октября в Железнодорожном районе извращенец напал на 12-летнего мальчика, а 27 октября в Красноярске следователи объявили в розыск мужчину, который напал на 15-летнюю школьницу.

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