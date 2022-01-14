Пятеро человек пострадали в массовом ДТП на «Путинском» мосту под Красноярском

ФОТО: ГИБДД

Стало известно о пятерых пострадавших в массовой аварии под Красноярском на «Путинском» мосту. Как сообщают в ГИБДД, в ДТП участвовали 4 легковых автомобиля, 4 грузовых и 1 пассажирский микроавтобус.

ФОТО: ГИБДД

Сотрудники пресс-службы ведомства пояснили, что стабилизацию дорожной ситуации лично контролирует и.о. начальника УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник полиции Андреяй Сиротинин.

ФОТО: ГИБДД

Сейчас движение на мосту через реку Енисей полностью восстановили.

ФОТО: ГИБДД

Напомним, что утром 14 января под Красноярском на «Путинском» мосту произошло массовое ДТП, которое полностью заблокировало движение.