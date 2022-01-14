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Происшествия14 января 2022 5:13

На «Путинском» мосту под Красноярском массовая авария полностью заблокировала движение

Водителям рекомендуют использовать обходные пути
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

Под Красноярском на «Путинском» мосту произошло массовое ДТП, которое полностью заблокировало движение. Как сообщают в ГИБДД, водителям рекомендуется проезжать со стороны Сосновоборска - перед мостом повернуть налево на мост «777». Со стороны Красноярска - проезд через мост «777» по улицам Пограничников и Металлургов.

Сейчас движение затруднено в Емельяновском районе на мосту через Енисей, расположенном на 30 км на автодороге «Глубокий обход Красноярска».

Пока обстоятельства нескольких аварий неизвестны, на место выехали сотрудники ДПС для прояснения ситуации и стабилизации дорожной обстановки. Информация о пострадавших участниках ДТП устанавливается.