Житель Березовского района избивший и ограбивший ветерана-инвалида, отправится в колонию на 5,5 лет

Ветеран Геннадий Губин вместе с прокурором Березовского района за 2 недели до своего избиения Фото: прокуратура

В Березовском районе осудили мужчину, напавшего в пьяном состоянии на ветерана-инвалида Великой Отечественной Войны. Как сообщили в прокуратуре, варвару было назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и компенсации материального вреда в размере 100 000 рублей.

На 95-летнего ветерана Великой Отечественной Войны напал грабитель в собственной квартире. Воспользовался беспомощностью пожилого человека, избил, и забрал 20 000 рублей. К счастью, ветеран серьезно не пострадал, госпитализация ему не понадобилась, но медицинскую помощь все же оказали. После происшествия у пенсионера остались синяки и царапины. О моральной стороне, потрясении, и говорить не приходится.

На сегодняшний день 95-летний Геннадий Губин последний оставшийся в живых ветеран в посёлке Зыково. Геннадий Кузьмич служил артиллеристом в годы войны, дошел до Берлина, а после победы стал командиром.

Следком возбудил уголовное дело, по статье «грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни». После расследования материалы отправились в суд, где было назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен и гражданский иск о выплате моральной компенсации в размере 100 00 рублей.

Но обвиняемую сторону приговор не устроил - они обжаловали приговор в апелляционном порядке, полагая, что имеются основания для его отмены ввиду недоказанности вины и суровости назначенного наказания.

Судебной коллегией по уголовным делам Красноярского краевого суда проверена законность указанного судебного решения, с учетом позиции прокурора доводы осужденного и его защитника признаны необоснованными и мотивировано отклонены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ничего святого: в Красноярском крае ради денег напали на 95-летнего ветерана войны

История, от которой по-настоящему больно и стыдно. На 95-летнего ветерана Великой Отечественной Войны напал грабитель в собственной квартире. Воспользовался беспомощностью пожилого человека, избил, и забрал 20 000 рублей. (Подробнее)