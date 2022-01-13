Субсидированные рейсы из Красноярска 2022: список городов, куда можно дешево улететь
Фото: Мария ЛЕНЦ
Субсидированные рейсы из Красноярска 2022 расширяются. Росавиация обновила и опубликовала список городов, куда можно дешево улететь. В 2021 году в Красноярске открылись так называемые «семейные» субсидированные рейсы. Они позволяли семьям с детьми, а также студентам путешествовать по России с ощутимой скидкой. Новый список рейсов можно назвать социальными.
Субсидированные рейсы из Красноярска в города России 2022
- Красноярск - Абакан;
- Красноярск – Барнаул;
- Красноярск – Горно-Алтайск;
- Красноярск – Кемерово;
- Красноярск – Ленск;
- Красноярск – Нижнеангарск;
- Красноярск – Новокузнецк;
- Красноярск – Таксимо;
- Красноярск – Талакан;
- Красноярск – Усть-Илимск;
- Красноярск – Усть-Кут;
- Красноярск – Братск;
- Красноярск – Чита;
- Красноярск – Тюмень;
- Красноярск – Уфа;
- Красноярск – Полярный;
- Красноярск – Нерюнгри;
- Красноярск – Олекминск;
- Красноярск – Челябинск;
- Мирный – Красноярск;
- Красноярск – Хабаровск;
- Красноярск – Благовещенск;
- Красноярск – Симферополь;
- Красноярск – Владивосток;
- Красноярск – Якутск.
Субсидированные перелеты с Дальнего Востока в Красноярск 2022
- Южно-Сахалинск – Красноярск;
- Комсомольск-на-Амуре – Красноярск;
- Улан-Удэ – Красноярск;
- Якутск – Красноярск.
Кто может воспользоваться субсидированными рейсами из Красноярска 2022
По специальному тарифу билеты могут приобрести следующие категории граждан:
- до 23 лет;
- пенсионеры;
- инвалиды детства II и III групп;
- инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее лицо;
- лицо, сопровождающее ребенка-инвалида;
- многодетные семьи.
Как купить билеты на субсидированные рейсы из Красноярска 2022
Традиционно авиабилеты на такие рейсы продаются на сайтах авиакомпаний и в офисах. Можно также воспользоваться интернет-агрегаторами.
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