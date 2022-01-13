Субсидированные рейсы из Красноярска 2022: список городов, куда можно дешево улететь Фото: Мария ЛЕНЦ

Субсидированные рейсы из Красноярска 2022 расширяются. Росавиация обновила и опубликовала список городов, куда можно дешево улететь. В 2021 году в Красноярске открылись так называемые «семейные» субсидированные рейсы. Они позволяли семьям с детьми, а также студентам путешествовать по России с ощутимой скидкой. Новый список рейсов можно назвать социальными.

Субсидированные рейсы из Красноярска в города России 2022

- Красноярск - Абакан;

- Красноярск – Барнаул;

- Красноярск – Горно-Алтайск;

- Красноярск – Кемерово;

- Красноярск – Ленск;

- Красноярск – Нижнеангарск;

- Красноярск – Новокузнецк;

- Красноярск – Таксимо;

- Красноярск – Талакан;

- Красноярск – Усть-Илимск;

- Красноярск – Усть-Кут;

- Красноярск – Братск;

- Красноярск – Чита;

- Красноярск – Тюмень;

- Красноярск – Уфа;

- Красноярск – Полярный;

- Красноярск – Нерюнгри;

- Красноярск – Олекминск;

- Красноярск – Челябинск;

- Мирный – Красноярск;

- Красноярск – Хабаровск;

- Красноярск – Благовещенск;

- Красноярск – Симферополь;

- Красноярск – Владивосток;

- Красноярск – Якутск.

Субсидированные перелеты с Дальнего Востока в Красноярск 2022

- Южно-Сахалинск – Красноярск;

- Комсомольск-на-Амуре – Красноярск;

- Улан-Удэ – Красноярск;

- Якутск – Красноярск.

Кто может воспользоваться субсидированными рейсами из Красноярска 2022

По специальному тарифу билеты могут приобрести следующие категории граждан:

- до 23 лет;

- пенсионеры;

- инвалиды детства II и III групп;

- инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее лицо;

- лицо, сопровождающее ребенка-инвалида;

- многодетные семьи.

Как купить билеты на субсидированные рейсы из Красноярска 2022

Традиционно авиабилеты на такие рейсы продаются на сайтах авиакомпаний и в офисах. Можно также воспользоваться интернет-агрегаторами.

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