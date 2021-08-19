Субсидированные авиабилеты Красноярск 2021: кому положены, как найти, список маршрутов Фото: Мария ЛЕНЦ

Субсидированные авиабилеты Красноярск 2021 – один из популярных способов путешествовать по России, не выкладывая за это круглую сумму. Росавиация уже опубликовала полный список маршрутов. Рассказываем, кому положены, и как найти субсидированные авиабилеты Красноярск 2021.

Кому положены субсидированные авиабилеты из Красноярска 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Субсидированные рейсы из Красноярска начинают действовать с августа для семей с ребенком, в народе субсидию такие и прозвали «семейной». Кому доступна:

- семьи с детьми до 18 лет. Распространяется на всех членов семьи;

- для детей до 12 лет дополнительная льгота – минус 25% от первоначальной цены;

- малышам до 2 лет путешествия бесплатны.

Однако, не лишь для семейных людей доступны субсидированные билеты из Красноярска. Так, меньше платить, как и прежде, могут студенты, для них предусмотрена скидка от 30 до 50%. Кроме того, льгота доступна пенсионерам и молодежи до 23 лет и инвалидам.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как найти субсидированные авиабилеты из Красноярска 2021

Здесь никакой магии нет. Процесс традиционный – на сайтах авиакомпаний или в офисах. Также найти их можно на специальных интернет-агрегаторах. Найдя подходящий рейс, необходимо уточнить подробности у продавца и, собственно, купить заветный билет.

Список маршрутов по субсидированным билетам в Красноярске 2021

По «семейным тарифам» субсидированные билеты из Красноярска можно по следующим направлениям. Рейсы предоставляет авиакомпания «Сибирь»:

- Красноярск-Владивосток;

- Красноярск-Воронеж;

- Красноярск-Иркутск;

- Красноярск-Казань;

- Красноярск-Калининград.

Цена за субсидированный билет для семьи из трех человек составляет в одну сторону – около 8 тысяч рублей в среднем. Стоимость может варьироваться в зависимости от даты, направления и других факторов. На Москву и Санкт-Петербург данная субсидия, увы, не распространяется.

Один субсидированный маршрут по «семейному тарифу» предоставляет «Аэрофлот»:

- Красноярск-Владивосток.

Для всех остальных категорий, имеющих право на авиабилет по льготной цене маршруты следующие:

- Красноярск-Абакан;

- Красноярск-Барнаул;

- Красноярск-Кемерово;

- Красноярск-Новокузнецк;

- Красноярск-Талакан;

- Красноярск-Улан-Удэ;

- Красноярск-Челябинск;

- Красноярск-Чита;

- Красноярск-Симферополь;

- Красноярск-Хабаровск;

- Красноярск-Благовещенск;

- Красноярск-Якутск;

- Красноярск-Мирный.