Субсидированные авиабилеты Красноярск 2021: кому положены, как найти, список маршрутов
Фото: Мария ЛЕНЦ
Субсидированные авиабилеты Красноярск 2021 – один из популярных способов путешествовать по России, не выкладывая за это круглую сумму. Росавиация уже опубликовала полный список маршрутов. Рассказываем, кому положены, и как найти субсидированные авиабилеты Красноярск 2021.
Кому положены субсидированные авиабилеты из Красноярска 2021
Фото: Мария ЛЕНЦ
Субсидированные рейсы из Красноярска начинают действовать с августа для семей с ребенком, в народе субсидию такие и прозвали «семейной». Кому доступна:
- семьи с детьми до 18 лет. Распространяется на всех членов семьи;
- для детей до 12 лет дополнительная льгота – минус 25% от первоначальной цены;
- малышам до 2 лет путешествия бесплатны.
Однако, не лишь для семейных людей доступны субсидированные билеты из Красноярска. Так, меньше платить, как и прежде, могут студенты, для них предусмотрена скидка от 30 до 50%. Кроме того, льгота доступна пенсионерам и молодежи до 23 лет и инвалидам.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Как найти субсидированные авиабилеты из Красноярска 2021
Здесь никакой магии нет. Процесс традиционный – на сайтах авиакомпаний или в офисах. Также найти их можно на специальных интернет-агрегаторах. Найдя подходящий рейс, необходимо уточнить подробности у продавца и, собственно, купить заветный билет.
Список маршрутов по субсидированным билетам в Красноярске 2021
По «семейным тарифам» субсидированные билеты из Красноярска можно по следующим направлениям. Рейсы предоставляет авиакомпания «Сибирь»:
- Красноярск-Владивосток;
- Красноярск-Воронеж;
- Красноярск-Иркутск;
- Красноярск-Казань;
- Красноярск-Калининград.
Цена за субсидированный билет для семьи из трех человек составляет в одну сторону – около 8 тысяч рублей в среднем. Стоимость может варьироваться в зависимости от даты, направления и других факторов. На Москву и Санкт-Петербург данная субсидия, увы, не распространяется.
Один субсидированный маршрут по «семейному тарифу» предоставляет «Аэрофлот»:
- Красноярск-Владивосток.
Для всех остальных категорий, имеющих право на авиабилет по льготной цене маршруты следующие:
- Красноярск-Абакан;
- Красноярск-Барнаул;
- Красноярск-Кемерово;
- Красноярск-Новокузнецк;
- Красноярск-Талакан;
- Красноярск-Улан-Удэ;
- Красноярск-Челябинск;
- Красноярск-Чита;
- Красноярск-Симферополь;
- Красноярск-Хабаровск;
- Красноярск-Благовещенск;
- Красноярск-Якутск;
- Красноярск-Мирный.