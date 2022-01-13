Красноярцы смогут улететь в другие города России по социальным субсидируемым тарифам Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы смогут летать в другие города России по социальным тарифам. Росавиация расширила перечень субсидируемых авиарейсов на 2022 годы. Так, можно приобрести билеты по специальному тарифу в следующих направлениях: Мирный – Красноярск, Красноярск – Хабаровск, Красноярск – Благовещенск, Красноярск – Симферополь, Красноярск – Хабаровск, Красноярск – Владивосток, Красноярск – Якутск.

Улететь по специальным тарифам также можно из Красноярска в Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Ленск, Нижнеангарск, Новокузнецк, Таксимо, Талакан, Усть-Илимск, Усть-Кут, Братск, Тюмень, Читу, Уфу, Полярный, Нерюнгри, Олекминск и Челябинск.

Также пассажирам доступны субсидируемые перелеты с Дальнего Востока: Южно-Сахалинск – Красноярск, Комсомольск-на-Амуре – Красноярск, Улан-Удэ – Красноярск, Якутия - Красноярск и в обратном направлении.

Билеты по специальному тарифу могут приобрести граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, граждане пенсионного возраста, инвалиды с детства II или III группы, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее их лицо, а также лицо, сопровождающее ребёнка-инвалида, многодетные семьи.