Стояла и плакала замерзшая: школьница из Красноярска осталась без ключей от дома и телефона из-за эвакуации в школе. Фото: krasnoyarsk_official

По Красноярску прокатилась очередная волна «минирований» школ. Детвору педагогам пришлось выводить на улиц города, когда погода вовсе не располагает к прогулкам. В школе №63 ситуация вышла из-под контроля. Из потенциально опасного знания учительница всех вывела, но в классе дети оставили портфели. Как итог, одна из девочек не смогла попасть домой и связаться с близкими. Историю ребенка выложил в городской паблик участник событий.

По его словам, в минувшую пятницу школьница зашла в «Командор» на Вавилова. В зал проходить не стала. Осталась возле ящиков для сумок и горько плакала. Вскоре к ней подошли проходящие мимо взрослые, начали расспрашивать, что случилось. И тут ребенок выдал: портфель остался в школе, а там ключи и телефон. Как теперь попасть домой не знает.

Остальные одноклассники уже разбрелись по домам, а она осталась.

— После того, как ребенок согрелся, я решил сопроводить девочку до школы. Пригласил через охрану завуча и был поражен ее наглостью и грубостью. У меня один вопрос возник — это у нас так эвакуация проходит безответственно и халатно и с рисками для жизни и здоровья детей? Взять и выгнать детей на мороз, — возмутился автор сообщения.

К учительнице теперь немало вопросов. Полиция обратила внимание на эту историю и проводит проверку. При этом мама ребенка заявление писать не стала.