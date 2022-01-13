Случайный комментарий помог психологу выбраться из депрессии и подарил будущего мужа в новогоднюю ночь

Виктория и Николай Фото из семейного архива

Есть такая старая новогодняя примета: если в праздничную ночь выйти на улицу и случайно познакомиться с новым человеком, то это событие может круто повернуть вашу жизнь на 180 градусов. В век соцсетей и мессенджеров она все также актуальна, правда, теперь для знакомств не обязательно выходить из дома. Именно такая история произошла с психологом Викторией Таболько из Ярославля. Короткий комментарий с пустой страницы «Вконтакте», где из информации о себе только лишь аватарка, привлек внимание Николая, который спустя несколько суток рванул к ней из Сибири, чтобы обнять и никогда не расставаться.

Виктория и Николай Фото из семейного архива

«У меня не было ни елки, ни мандаринов»

31 декабря 2017 года. Виктории на тот момент 28 лет, девушка работает психологом в службе 112, успешно помогает незнакомым людям справиться с самыми сложными ситуациями в жизни, а у самой на душе не то, что кошки скребут – а самая настоящая депрессия, длившаяся уже около полугода.

- В голове крутилась одна мысль: «Ненавижу новый год. Ненавижу эту жизнь. Не поздравляйте меня, не трогайте…». Я ощущала самую настоящую боль, которая просто разъедала душу. Раздраженное слезами лицо, внутри – пожирающее одиночество. В моём доме не было всей этой праздничной атмосферы - ёлки, мандаринов, накрытого стола и новогодних передач. Не было гостей и желания просыпаться завтра. Хотелось просто испариться...

Незадолго до Нового года я завела новую фейковую страничку во «Вконтакте» с левого номера, чтобы никто не нашел. Имя и фамилия не мои, но почему-то захотелось поставить свою фотографию...

Виктория и Николай Фото из семейного архива

«С Новым годом, пупс!»

«С новым годом, пупс! Все плохое – всего лишь опыт, все самое лучшее впереди», - как гром среди ясного неба, пришло сообщение ровно за 10 минут до полуночи на страничку ВК. Дело в том, что незадолго до Нового года Виктория завела фейковую страничку – под чужим именем и фамилией, но почему-то ей захотелось поставить свою фотографию. С этого аккаунта она оставила короткий комментарий в местном «Подслушано» - уже сама не помнит, на какую тему. Его и прочитал тот самый парень, приславший сообщение.

Виктория и Николай Фото из семейного архива

- Я отмахнулась от него каким-то коротким сообщением, которое не подразумевало дальнейший разговор. Думала в тот момент мол, что тебе нужно от меня, человек? Отстань, у меня тут жизнь рушится, а ты со своими поздравлениями… Но он не отстал. На удивление он продолжил мне писать. Я не хотела читать, вышла на балкон, увидела какого-то мужчину, шлепающего по лужам с шампанским в соседний дом. Начали греметь салюты.

Смотрю в телефон: 00.00. Новый год наступил, а вместе с ним пришло еще одно сообщение в личку. И что-то меня зацепило в этом, какое-то тепло появилось в душе. Ведь новогодняя ночь, бой курантов - это время для близких и любимых людей. Почему он здесь, со мной? Зачем пишет мне? Решилась ответить, написала «я встретила Новый год с тобой». После этого мы упали в разговор, он был таким глубоким и невероятным, цельным, словно с самим с собой. И, знаете, моментально из моего дома уходит одиночество. Как будто злого духа изгнали святой водой. Даже мелькнуло осознание через несколько минут «мой будущий муж».

Мы проболтали несколько часов обо всем: о том, чего хотим в этой жизни, о том, как было бы здорово вместе отправиться на пробежку... Или вообще - махнуть в путешествие. О любви, о семье, о счастье. За окном гремели салюты, а мы познавали мир друг друга, понимая, насколько мы близки и похожи. Удивительно.

Уже после, когда Виктория расспрашивала своего мужа Николая о том, что его подтолкнуло к этому сообщению, он ей рассказал, как заметил её короткий комментарий в группе «Подслушано в Ярославле», зашёл на страничку в соцсети, увидел грустные посты на стене, буквально прочувствовал её состояние и решил поддержать. Почему написал «пупс» незнакомке – мужчина и сам понять не может, но такое прозвище потом еще долго использовалось в общении.

Встретиться, чтобы больше никогда не расставаться

- На момент знакомства нас разделяли около 3000 километров, муж гостил у мамы в Сибири, и должен был вернуться к Рождеству. Все эти дни мы постоянно общались, просто без конца, и оба чувствовали, что явно что-то будет. Когда поезд нес его ко мне в Ярославль, мы всеми силами пытались его подогнать, - смеётся Виктория. - Ожидание было мучительным, волнительным, трепетным. Было страшно, но... и было стойкое ощущение, что все будет хорошо. Как только он приехал в Ярославль, сразу же помчался ко мне - с маминым вареньем, вязаными белыми носочками, коробкой вкусных конфет. Мы обнялись и больше не расставались. В Новый год нашли друг друга, ну а в Рождество воссоединились.

Предложение руки и сердца Виктория получила спустя 1 год и примерно 7 месяцев.

Виктория и Николай Фото из семейного архива

Виктория счастлива замужем уже третий год. После той новогодней ночи девушка на личном опыте убедилась, что все плохое в жизни всего лишь временно, и имеет свойство заканчиваться.- Честно, ждала раньше, но, все мы разные, кто-то долго готовится к такому шагу. После предложения свадьбу сыграли буквально через 1,5 месяца. Могу искренне сказать, что это действительно лучший день в моей жизни. Что-то волшебное творилось, всё было для нас, даже погода в сентябре нам подарила самый солнечный и теплый день, все прошло настолько легко и радостно - даже не думала, что свадьбы такими бывают.

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